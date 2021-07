Ex vedette reapareció en los medios con una fuerte denuncia contra Carmen Barbieri: "Fue una época horrible"

Alejada de los medios y en una nueva etapa de su vida, Pamela Sosa recordó los maltratos que recibió trabajando con la capocómica y Gerardo Sofovich.

Pamela Sosa, exvedette de producciones de Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri, reapareció en los medios y recordó los maltratos que recibió por parte de las figuras que la llevaron a alejarse de los medios. A su vez, Pamela compartió los detalles de su nueva vida: se recibió de Psicóloga y está cursando una maestría en neurociencias.

Pamela brindó una entrevista a El after de la previa, el ciclo radial que conducen Celeste Muriega y Tucho en UrbanaBA y sorprendió al revelar en qué consiste esta nueva etapa de su vida tras haberse alejado por completo de los medios luego de los juicios que enfrentó su expareja el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

"Hacer teatro es otra vida en Mar del Plata, Carlos Paz. Yo me divertía antes con algún que otro chiste. Gracias a Dios hice una sola revista en Buenos Aires que fue la de Carmen", arrancó Pamela. "Yo con Carmen no me sentí bien. Venía de hacer teatro en Chile en donde no existen prácticamente las peleas. De venir de ahí a venir acá, imagínense, fue una época horrible. No me gustan tantas peleas", confesó.

"Muchas veces pasa eso de que terminamos aceptando trabajo porque no nos queda otra, pero no nos sentimos cómodos en donde estamos trabajando. Me pasó con Carmen que no me sentía cómoda o con Gerardo (Sofovich). Son malos lindos recuerdos que pongo en la balanza", continuó la psicóloga.

"Hay cosas muy sucias en el medio que yo no veía. Me vi en muchos programas divulgando cosas, pero después aprendí, pero todos te llevan, las preguntas que te hacen, saben dónde punzar y yo me expuse", reconoció al tiempo que detalló su mal momento junto al famoso productor de teatro y televisión Gerardo Sofovich.

"Cuando empezamos a grabar con Gerardo la pasé muy mal. Tuve una mala experiencia con él. Solo duré un mes. Terminaba llorando siempre, yo no quería aguantarme los maltratos. En muchos momentos la pasé mal, también con Carmen Barbieri la pasé mal, esas cosas fueron las que me alejaron del medio", completó.

La nueva vida de Pamela Sosa

La exvedette relató a qué se abocó con su repentino alejamiento de los medios de comunicación. "Me volví muy bohemia, no miro casi televisión. Estoy abocada a mi carrera, a mi local de ropa, mis emprendimientos", compartió. "Tengo como una repulsión con la tele y disfruto de otra manera, mi vida pasa por eso hoy en día", continuó.

"¿Cuál fue ese click?", preguntó Celeste Muriega. "No hubo un click, el último verano que hice temporada en Carlos Paz fue la última vez. Cuando volví me vi complicada económicamente y me dije que eso no puede seguir así entonces me metí a terminar mi carrera. Estoy haciendo una maestría en neurociencias en la Fundación Favaloro", destacó.

Sobre sus planes como psicóloga, reveló: "Me acaban de entregar la matrícula, me recibí hace dos años y recién ahora podré empezar a trabajar pero quiero estar más preparada, hoy estoy estudiando mucho sobre ansiedad o estrés, especializarme para potenciar más". "Todos sabemos que el teatro no es redituable, no te alcanza. Después se ensució mucho el medio, chicas que ponían de su plata para llegar al teatro, ponerse un sponsor es una jugada sucia", completó.