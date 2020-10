Explotó todo en el Cantando 2020.

En diálogo con Ciudad Magazine, Karina La Princesita reconoció que mantuvo un diálogo privado con Oscar Mediavilla tras su ataque de furia al aire del Cantando 2020. La cantante de cumbia se molestó con la coach Natalia Cociuffo y calificó con un uno a la pareja de Ariel Puchetta e Ivanna Rossi (NdeR: esta es la dupla que ella tiene a cargo).

“Antes de irse, Oscar me pidió disculpas, quiero que lo sepan. Me pidió disculpas porque él me dice… lo voy a mandar al frente y no me interesa. Me dijo ‘¿sabés por qué lo dije? Porque a ella (por Cociuffo) la conozco’, y porque pagó una entrada para verla. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver? También me dijo ‘te faltó el respeto, sí es verdad. Pero lo dije porque la conozco y es una profesional’”, manifestó Karina. Ahora, bien, ¿qué fue lo que generó la rispidez entre Mediavilla y La Princesita?

El motivo de la pelea entre Karina La Princesita y Oscar Mediavilla

En el cruce entre Karina y Natalia Cociuffo, fue Oscar Mediavilla quien tomó partido por la coach. Esto generó la furia de La Princesita, quien reconoció: "Yo traté de minimizar lo que hizo con Alex, pero ¿habla de que un equipo no la puede ligar y que yo puse un 1 y es injusto para el resto cuando Oscar le puso un cero a Alex y fue injusto para su partenaire Melina de Piano que canta increíble y para el coach, a quien también conozco?”.

“Si me va a venir a dar clases, que lo ejerza con el ejemplo también. Él reaccionó igual una semana atrás. Por favor, boludeces no. Me voy mal conmigo, pero bien porque aprendés. No creo que vuelva a cometer este error de acá en adelante. Yo aprendo de mis errores, pero aprendo sola y no porque me lo piden”, sentenció Karina, claramente molesta con lo acontecido.

El Cantando 2020, en su peor momento de rating

Los viernes son clave para el Cantando 2020 debido a la ausencia de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe. El show de El Trece volvió a crecer en la audiencia, aunque no tanto como la semana pasada, por lo cual otro programa terminó siendo lo más visto de la jornada del 30 de octubre.

Alas rotas, una de las tantas latas extranjeras que se emiten por el canal de Viacom, fue el envío con más rating, promediando 12,2 puntos. Esta fue su marca más alta de las últimas seis semanas, según las estadísticas de Kantar Ibope Media.

El podio fue completado por otra ficción de Telefe, Fuerza de mujer, que logró 11,6 puntos, y lo siguió Bienvenidos a bordo, el show presentado por Guido Kaczka en El Trece, que marcó 11,4 puntos de rating.