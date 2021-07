"¡Dale mamá que falta menos!", el tierno posteo de Cande Tinelli sobre la salud de Soledad Aquino

La hija de Marcelo Tinelli compartió un sentido posteo sobre su mamá en el que le aconsejó a sus seguidores que pidan perdón.

Candelaria Tinelli utilizó sus redes sociales para compartir un esperanzador mensaje sobre la salud de su mamá, Soledad Aquino. La salud de la exesposa de Marcelo Tinelli, y madre de Micaela y Candelaria, está pasando por momentos delicados luego de ser trasplantada de hígado con el fin de combatir una cirrosis hepática y úlcera de duodeno.

Aquino permanece internada hace más de 3 meses y bajo constantes cuidados médicos luego del trasplante. Tras haber pedido cadenas de oraciones y fuerza a sus seguidores en tan difícil momento, Cande compartió un sentido posteo mucho más esperanzador en donde destaca la fuerza de su madre y la importancia del amor para las personas que pasan por situaciones tan delicadas.

"¡Dale mamá que falta menos!", arrancó en un posteo a través de Instagram la influencer. "Nunca vi una persona tan fuerte como ella. Las amo mucho @soledadaquilino @micatinelli. Por siempre juntas, más que nunca", destacó la hija de Marcelo Tinelli ya que el estado de su madre presentó una leve mejoría, lo que implica que se eleven los ánimos.

"El amor sana, une, y genera milagros. Nunca pierdan la fe. Crean en lo que crean, y por favor, si están mal con algun familiar, o un amigue, perdonen. La vida es esta sola. ¡Perdonen y disfruten a sus seres queridos! Todos podemos equivocarnos. Sólo el amor puede salvar al mundo", aconsejó Cande a sus más de 4 millones de seguidores.

Lo llamativo de la última publicación de la joven, es que días atrás había compartido una serie de mensajes en los que afirmaba estar transitando un difícil momento a causa de la salud de su mamá. “No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada desde hace tres meses. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa, las ganas de sociabilizar, todo”, expresó.

El pedido de Cande Tinelli por la salud de Chano

Luego de que su pareja, Coti Sorokin, le dedicara una canción a Chano Charpentier en Showmatch, Cande Tinelli compartió un video en sus redes sociales en el que cuestionaba a aquellos usuarios que bromean con la salud del cantante, aun internado luego de recibir un balazo de un policía en un confuso episodio.

“Es una situación súper delicada. Me parece muy grave lo que sucedió. Les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen, sino voy a empezar a bloquear o desactivar los comentarios porque no me causan ni un poco de gracia”, expresó Cande a través de la sección de stories de su cuenta de Instagram.