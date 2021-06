A un paso de la gran final, Cande Vetrano se quedó afuera de Masterchef Celebrity

La actriz no estuvo a la altura del desafío de pastelería y se quedó afuera del podio de los 3 mejores del certamen de cocina, pero el jurado se despidió entre lágrimas.

La final está cada vez más cerca y en MasterChef Celebrity 2, el programa que conduce Santiago Del Moro en Telefe, los desafíos cada semana son más exigentes. Esta vez, en una prueba de alta complejidad ya que fue bajo las indicaciones de Damián Betular, Cande Vetrano no pudo estar a la altura del pastelero y debió abandonar el certamen con una sentida despedida.

Con Gastón Dalmau en el balcón, las participantes se enfrentaron bajo las indicaciones del pastelero profesional del jurado, Damián Betular, para la elaboración de una tarta de chocolate, caramelo y maní. Si bien las presentaciones generaron el beneplácito del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, Cande cometió algunos errores que la dejaron afuera de los 3 mejores del certamen.

Tras pasar por todos los estados de ánimo en un desafío tan importante, la actriz presentó su postre ante los expertos, pero no obtuvo la mejor devolución de todas. "Tuviste dificultad con esta masa. Se nota hasta sin probarla que perdió soltura", observó Donato De Santis, mientras que Germán Martitegui destacó el "gran camino" que hizo hasta el presente la actriz con la pastelería.

Por otro lado, Gastón Dalmau estuvo toda la gala desde el balcón ya que este jueves se consagró al presentar el mejor plato de la noche en dos oportunidades. "A pesar de lo que parecía, fue una noche muy divertida. Las tres presentaciones son super satisfactorias y hay una que está mejor que las otras dos", anunció Germán Martitegui y felicitó a Georgina Barbarossa quien se unió a Dalmau como una de los mejores 3 participantes de la competencia.

Al momento de anunciar a la nueva eliminada, el jurado sólo compartió elogios con la actriz quien cayó ante Sol Pérez. "Candelina, hay un montón de gente que te quiere y te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada, cocinando con maravilla y terror y demostrando tus emociones sin guardarte ninguna", compartió Donato.

Por su parte, Germán Martitegui expresó: "Tu paso por acá fue alegría. Tenés una carrera por delante espectacular, al verte me di cuenta de que podés hacer lo que quieras con tu vida. De verdad, gracias". Damián no se quedó atrás y, entre lágrimas, confesó: "Te tengo tanto cariño, Cande, que no sé cómo decirtelo. Muchas gracias por todo lo que me enseñaste".