Urgente FERIADO el viernes 20 de octubre: por qué hay finde largo en Argentina

En las últimas horas se confirmó un feriado para el viernes 20 de octubre en la Argentina. Quiénes tendrán un nuevo fin de semana largo y no trabajan en la Argentina.

Luego de que millones de personas de todo el país disfrutaron un fin de semana largo, en las últimas horas se confirmó un nuevo feriado en la Argentina: este viernes 20 de octubre, muchas personas tendrán la posibilidad de disfrutar un día de descanso. ¿A qué se debe y quiénes no trabajan?

En esta oportunidad, miles de trabajadores tendrán la posibilidad de aprovechar un nuevo feriado para descansar, tener una escapada con familiares o amigos. Sin embargo, este beneficio será para algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Chubut.

Las localidades que tendrán feriado en Argentina y los motivos

A continuación, la lista de las localidades que tienen feriado este viernes 20 de octubre en la Argentina y los motivos por los que hay un día de descanso:

Ezeiza (Provincia de Buenos Aires): teniendo en cuenta que el 20 de octubre de 1994 se fundó, los trabajadores del Banco Provincia que formen parte de esta localidad tendrán feriado.

teniendo en cuenta que el 20 de octubre de 1994 se fundó, los trabajadores del Banco Provincia que formen parte de esta localidad tendrán feriado. José C. Paz (Provincia de Buenos Aires): el 20 de octubre de 1994, se fundó esta localidad. Por lo tanto, los trabajadores del Banco Provincia que formen parte de esta localidad tendrán feriado.

el 20 de octubre de 1994, se fundó esta localidad. Por lo tanto, los trabajadores del Banco Provincia que formen parte de esta localidad tendrán feriado. Malvinas Argentinas (Provincia de Buenos Aires): se celebra un nuevo aniversario fundacional, teniendo en cuenta que fue creada por la ley Provincial 11.551 del 20 de octubre de 1994. Teniendo en cuenta esto, los empleados del Banco Provincia tendrán un día de descanso.

se celebra un nuevo aniversario fundacional, teniendo en cuenta que fue creada por la ley Provincial 11.551 del 20 de octubre de 1994. Teniendo en cuenta esto, los empleados del Banco Provincia tendrán un día de descanso. Pirovano, Bolívar (Provincia de Buenos Aires): los empleados del Banco Provincia no trabajan porque se celebra un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, fecha que tuvo lugar el 20 de octubre de 1913.

los empleados del Banco Provincia no trabajan porque se celebra un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, fecha que tuvo lugar el 20 de octubre de 1913. Trelew (Provincia de Chubut): se celebra el 137º aniversario de su fundación. La ciudad fue fundada en 1886, cuando se sancionó la Ley Nº 1539, el 20 de octubre de dicho año bajo el impulso de la inmigración galesa que tuvo lugar a finales del siglo XIX.

Muchas personas tendrán la posibilidad de descansar el feriado del 20 de octubre.

Calendario de feriados 2023: uno por uno, los feriados que quedan de este año

Para aquellos que estén planeando con anticipación, aquí está el calendario de feriados para lo que resta del año 2023 en Argentina:

Lunes 20 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Viernes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Lunes 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Qué dice la ley sobre los feriados y los asuetos

Los feriados nacionales están regulados por la ley 20.744 de Contrato de Trabajo y son obligatorios para todos los trabajadores del sector privado. Durante estos días, rigen las mismas normas que para el descanso dominical, es decir, el trabajo se considera una excepción y el empleado no está obligado a trabajar. En cuanto a la remuneración, los empleados que trabajen en un feriado nacional tienen derecho a percibir un salario diferencial, que generalmente se establece en un 100% más respecto al salario habitual. Es decir, se les paga el doble de lo que ganarían en un día de trabajo normal.

Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador, a excepción de los sectores bancarios, de seguros y actividades afines, que deben acatar la reglamentación correspondiente. En estos días, los empleados que decidan trabajar recibirán su salario habitual, es decir, el salario simple. En caso de que el empleador decida declarar el día como no laborable, el trabajador igualmente recibirá su jornal completo, sin descuentos.

Es importante tener en cuenta que en los días no laborables, el impacto es mayormente en el sector público. En el sector privado, cada empresa puede definir su propio esquema de trabajo y determinar si ese día será laborable o no, y en caso de serlo, cómo se remunerará a los empleados que trabajen.

A grandes rasgos, durante los feriados nacionales, los trabajadores del sector privado tienen derecho a no trabajar y recibir una remuneración especial, mientras que en los días no laborables, la decisión de trabajar o no depende del empleador y los trabajadores reciben su salario habitual.