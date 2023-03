Semana Santa 2023: ¿el jueves Santo es feriado?

Es una conmemoración religiosa que se desarrolla durante la Semana Santa. ¿Se considera feriado?

En el mes de abril los residentes en toda la Argentina tendrán la posibilidad de disfrutar de dos fines de semana largos, que hacen parte de las fechas establecidas en el calendario de feriados del 2023. Sin duda, una posibilidad para visitar diferentes lugares turísticos en toda el país. Vale la pena tener en cuenta es la presencia de la Semana Santa una conmemoración religiosa que se desarrolla en varios países. Pero, el jueves santo ¿es considerado feriado?

¿El jueves Santo es considerado como feriado?

El evento comienza un domingo antes el próximo 2 de abril y más tarde aparecen los cuatro días de descanso para trabajadores de la administración pública o entidades bancarias que comenzarían desde el Jueves, Viernes, Sábado y Domingo Santo. Por eso es importante que sepas que el jueves es un "día no laborable". Esta definición determinación queda en manos del empleador la decisión de otorgar o no el descanso y que no deberá pagarse un monto extra a quienes cumplan con su jornada.

¿Por qué se conmemora el Jueves Santo?

Es una jornada en la cual se recuerda la Última Cena que tuvo Jesús con sus apóstoles. En aquella velada el hijo de Dios bendijo el pan y el vino. También le dijo a los a presentes que por medio de esos alimentos recibirían su cuerpo y su sangre en una ceremonia que se recuerda también en la eucaristía.

¿Cuáles son los feriados que faltan en este 2023?

Abril

Domingo 2 de abril: se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 7 de abril: Viernes Santo.

Mayo

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Jueves 25 de mayo: se conmemora la Revolución de Mayo.

Viernes 26 de mayo: Feriado puente de carácter turístico.

Junio

Sábado 17 de junio: se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Lunes 19 de junio: Feriado puente de carácter turístico.

Martes 20 de junio: se conmemora el Día de la bandera y el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Julio

Domingo 9 de julio: se recuerda el Día de la Independencia.

Agosto

Lunes 21 de agosto: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Viernes 13 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Lunes 16 de octubre: se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 20 de noviembre: se recuerda el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre