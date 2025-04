Semana de dos días en Argentina por un feriado el lunes 14 de abril: a quiénes afecta

Un nuevo día no laborable ilusiona a muchos argentinos.

El próximo fin de semana se tratará de un finde XL para muchos argentinos por su creencia religiosa: el lunes 14 será considerado día no laborable para los fieles. Se trataría de una semana de solo dos días laborales para los afectados, ya que se juntará con los feriados por Semana Santa, del jueves 17 y 18 de abril.

La festividad religiosa que genera este día no laborable es el Pesaj, en la Pascua judía: por ese motivo, los días 13 y 14 de abril los empleados de esa religión podrán no acudir a sus trabajos, aunque esa decisión depende de cada patrón. En caso de que los empleadores o jefes no conozcan esta realidad, es necesario que aquellas personas interesadas en hacer uso de esos días no laborables lo hablen con sus superiores.

Otro día no laborable es el jueves 24 de abril, cuando se conmemora el Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos. Igual que el caso del Pesaj, este asueto queda a disposición de la decisión de los empleadores.

La Semana Santa representa para el catolicismo y el cristianismo en general la conmemoración de los últimos días de vida de Jesucristo y también la resurrección. Los creyentes más ortodoxos llevana delante hábitos como el ayuno, la participación en misas y la tradicional reunión de Pascuas.

Receta de rosca de pascua

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina

100 g de manteca derretida

200 g de azúcar

5 g de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

4 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

250 ml de leche tibia

30 g de levadura fresca

200 g de frutas confitadas (naranjas, cerezas, etc.)

100 g de nueces (opcional)

50 g de pasas de uva (opcional)

El 14 de abril será día no laborable para algunos argentinos.

Para el glaseado:

150 g de azúcar impalpable

1 clara de huevo

Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Preparación: