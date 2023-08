Alerta cajeros: el nuevo método para sacar dinero y no ser estafado

La estafa que creció considerablemente y afecta a los usuarios de cajeros automáticos. Los pasos a seguir para no caer en la trampa.

Los cajeros automáticos son utilizados por todos, pero son pocas las personas que tienen en cuenta los riesgos que implica retirar dinero de estos dispositivos. Más allá de la medida de seguridad que toman los bancos y los usuarios estén siempre atentos a la hora de la extracción, en las últimas semanas de creció un método de estafa que se aprovecha de uno de los comportamientos más comunes a la hora de sacar dinero.

Si bien en los últimos años, sobretodo luego de la pandemia, se dispararon los casos de estafas virtuales, ya sea a través de una computadora o un celular, todavía existen delincuentes que actúan en personas. Un claro ejemplo de esto es la nueva estafa, conocida como "Tapa Negra", en los cajeros automáticos.

Cómo sacar plata del cajero automático sin ser estafado

Si bien la maniobra no involucra una gran complejidad, ni pone en riesgo la integridad física de las víctimas, no por eso es menos eficaz. La estafa se lleva a cabo gracias a un plástico de color negro que se coloca en la parte inferior del cajero, por donde entrega el dinero y evitar que salga la suma solicitada.

Al no recibir los billetes, el usuario generalmente creen que se produjo una falla en la máquina. De esta forma, tratan de hacer la operación en otro de los dispositivos de la sucursal o se dirigen a otro banco. A continuación, los delincuentes ingresan al cajero que supuestamente funcionaba mal, retiran el elemento y se quedan con el dinero que había entregado el dispositivo.

Las denuncias de este tipo de estafas crecieron enormemente en las últimos días. Incluso ya existen videos virales en TikTok en los que se muestra el mecanismo y alerta a los usuarios de la red social. Uno de ellos fue el de @oscar_ulises_el_mexicano, quien relató que el cajero no le entregó el dinero que había solicitado. Primero pensó que se trató de una falla, pero se tomó unos minutos y advirtió que la boca de donde salen los billetes era distinta a las del resto de las máquinas y descubrió que un artefacto negro trababa la salida del dinero.

Tapa negra: la estafa que crece en los cajeros automàticos.

Cajeros automáticos: la nueva forma para sacar dinero y no caer en estafas

Antes de operar cualquier cajero, siempre revisar que no haya elementos extraños tanto en el panel numérico como en la salida de los billetes. En el caso de que la operación se marque como exitosa en la pantalla pero no se complete la entrega de los billetes, no se debe abandonar la terminal. En esos casos, el afectados deben llamar de inmediato a personal del banco (o si no es en horario bancario, a los teléfonos de emergencia) y hacer la denuncia.