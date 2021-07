“Les cuesta”: Beto Casella volvió a criticar a Mau y Ricky Montaner

El conductor de Bendita fue lapidario con los jueces de La Voz Argentina y lanzó una serie de chascarrillos sobre su rol en el ciclo.

Una vez más, en una de las emisiones de Bendita, el conductor de televisión Beto Casella criticó la exacerbada cantidad de miembros de la familia Montaner que hay en el reality show de canto La Voz Argentina. El conductor de televisión utilizó su ácido y ocurrente sentido del humor y lanzó algunos chascarrillos respecto a la formación del concurso que marca impensadas mediciones de rating para el contexto actual de la industria.

“No es por criticar, pero este es un formato internacional, mundial. Cuyo jurado está compuesto por relevantes figuras de la música. Acá conseguimos esto. Lali, una grosa, diosa; La Sole, lo mismo; y los Montaner…”, lanzó Casella en medio de risas de sus panelistas y remató: “Falta un cuñado”, en alusión a que casi toda la familia del intérprete de Volver es parte del ciclo. Además de sus hijos, quienes ocupan el rol de jurado, su nuera Stefi Roitman, prometida de Ricky, también tiene su lugar en La Voz y hace las entrevistas para redes.

El periodista deportivo Horacio Pagani, miembro del panel fijo del programa de Beto, se sumó a la moción del conductor y no dudó en arrojar un duro comentario sobre los jurados del reality show. “¿Pero no está toda la familia en ese póster? Eso es nepotismo, no me gusta”, expresó y, para culminar, Casella añadió: “Mau y Ricky están como que les cuesta. Están como lentos. Por ahí no le agarraron el formato al programa, o están en otras cosas”.

No es la primera vez que el presentador de Bendita tiene este tipo de declaraciones sobre los Montaner, hace algunos días fue noticia tras lanzar filosos dardos en su contra. “A mí me distraen los Montaner. No sé, algo me pasa. Es raro, es rara la presencia de Montaner ahí, él y la familia. Primero que hay, en ese programa, un Montaner cada metro y medio cuadrado, algo vienen a buscar a la Argentina”, expresó Casella, con su característico humor.

Impresionante éxito

Desde su llegada a la pantalla chica, La Voz Argentina logra marcaciones de rating dignas de la televisión de hace quince años, cuando el encendido era mucho mayor que el actual. En todas sus emisiones, el reality conducido por Marley consigue picos superiores a los 22 puntos, ante los 5 o 6 de su adversario. Sin lugar a dudas, la decisión de reemplazar a MasterChef Celebrity por La Voz fue un gran acierto de los directivos de Telefe.