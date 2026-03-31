Warren Buffett y la estrella de la NBA Stephen Curry se unen para organizar un almuerzo benéfico

Junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway Inc., en Omaha.

​Warren Buffett vuelve a organizar su famoso almuerzo benéfico, esta vez junto a la superestrella del baloncesto ‌Stephen Curry, que permitirá ‌al ganador de una subasta pasar un rato con ambos.

La subasta en eBay comenzará el 7 de mayo y durará una semana. El ganador podrá invitar hasta a siete personas a cenar con Buffett, Curry y su esposa, Ayesha Curry, el 24 de junio en Omaha, Nebraska, ​donde tiene su sede ⁠el conglomerado del empresario, Berkshire Hathaway.

Los ingresos se repartirán ‌a partes iguales entre dos organizaciones benéficas: ⁠la Fundación Glide y Eat. Learn. ⁠Play. Buffett dijo a CNBC que igualará la donación del ganador de la subasta.

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Glide es una organización sin ánimo de ⁠lucro del barrio de Tenderloin, en San Francisco, ​que ayuda a personas sin recursos, sin ‌hogar y a quienes luchan ‌contra la adicción a las drogas.

Eat. Learn. Play. fue ⁠fundada por Stephen y Ayesha Curry, y se centra en la alimentación saludable, la alfabetización infantil y el fomento de un estilo de vida físicamente activo.

La subasta podría ​beneficiarse del ‌tirón mediático de Curry, cuatro veces campeón de la NBA y dos veces Jugador Más Valioso. Buffett calificó al base de los Golden State Warriors como "el héroe de millones y millones de personas".

En ⁠un comunicado, Stephen y Ayesha Curry dijeron que la subasta podría ayudar a estudiantes y familias de toda la zona de San Francisco. "El acceso puede abrir puertas, pero lo que más importa es lo que haces con él", señalaron.

Buffett, de 95 años, está donando casi toda su fortuna a organizaciones benéficas y ‌lleva mucho tiempo creyendo que las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro pueden trabajar juntas para generar un cambio real.

El legendario inversor comenzó a apoyar a Glide después de que su primera esposa, Susan, le presentó la organización ‌benéfica, en la que ella era voluntaria. Ella falleció en 2004.

Buffett recaudó unos 53,2 millones de dólares para Glide en 21 ‌subastas entre 2000 ⁠y 2022. El ganador final pagó 19 millones de dólares, más de cuatro veces el ​récord anterior.

Buffett fue presidente ejecutivo de Berkshire durante 60 años y sigue siendo presidente del directorio.

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Javier López de Lérida)