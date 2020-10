Reapareció Samanta Casais y lanzó su propio canal de Youtube

Samanta Casais tuvo un gran protagonismo este año por su polémica participación en el reality de Telefe "Bake Off". Su fama aumentó cuando quedó descalificada en la final del reality por haber mentido en la declaración jurada que completó antes de participar del programa y decir que era una pastelera amateur.

A pesar de las críticas, Samanta se reinventó y, después de algunos meses de bajo perfil, dio a conocer su nuevo proyecto: Sami Pastelera, el canal de Youtube de Samanta Casais.

La ex participante de Bake Off había abierto su canal meses atrás, pero ahora hizo un relanzamiento del mismo con lo que parece ser un nuevo emprendimiento en el que Samanta le enseñará a sus seguidores a hacer recetas con la compañía del conejo, Pepe Pompín,

“Bienvenidos a mi casa, mi canal de YouTube. Soy Samanta Casais, para ustedes soy Sami Pastelera, y voy a hacer un montón de recetas”, expresó Samanta al comienzo de su primer video en el que enseñó a cocinar donas junto a Pepe Pompín.

En el video, tanto ella como Pepe Pompín hacen referencia al escándalo de Bake Off en varias oportunidades. Al comienzo, el conejo la llama por teléfono para pedirle que le cocine una receta y admite: "Bueno, no fuiste mi primera opción: lo llamé a Gastón, uno que ganó de verdad”. Luego, al final del video, Pompín vuelve a recordar lo ocurrido en el reality: "Te felicito, ahora sí te mereces un premio… Pero tranca que este no te lo voy a quitar”.

Hasta el momento, Samanta tiene más de 8 mil suscriptores en su canal y su último video ya alcanzó las 11 mil reproducciones.