Entradas Monster Jam en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo es el show motorizado más famoso del mundo

Llega Monster Jam a Argentina.

Llega a Argentina Monster Jam, un tour en vivo de deportes de motor. Se trata de eventos que se llevan a cabo durante todo el año, con mayor cantidad durante la temporada principal de competencia en los meses de invierno que en el verano, en varios lugares alrededor de los Estados Unidos y Canadá. También se han celebrado en otros lugares del mundo, como es el caso de la Argentina.

En su regreso al país, Monster Jam llevará a miles de fanáticos al límite con saltos imposibles, acrobacias que rompen todas las leyes de la física y competencias llenas de velocidad y potencia. Antes del show principal, los fanáticos podrán ingresar al PIT PARTY, un espacio único para fotografiarse junto a los camiones, conocer a los pilotos y muchas actividades más para toda la familia. Una experiencia exclusiva, de cupos limitados, disponible solo con la compra de la entrada al show.

Cuándo es el Monster Jam

Monster Jam es un espectáculo reconocido en todo el mundo.

Se celebrará el Monster Jam el sábado 13 de diciembre en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona .

. Las entradas se venden en la página oficial de monsterjam.com .

. Este año habrá PIT PARTY VIP para 500 espectadores privilegiados a las 11hs y un PIT PARTY general de 11.30 a 14.30 solo para 3.000 espectadores.

Precios de entradas para Monster Jam

Entradas: desde $75.000 + Service Charge.

Cómo son los eventos de Monster Jam

Los trucks prometen un show imperdible.

En los eventos de Monster Jam, los camiones monstruosos se enfrentan en dos formas de competencia: carrera y estilo libre:

Carrera es un torneo tradicional de uno contra uno, donde el primer camión que cruza la línea de meta pasa a la siguiente ronda; la carrera final de la noche es para el campeonato de ese evento en particular.

La competencia de estilo libre les permite a los conductores dos minutos en un piso abierto mostrar sus habilidades mientras conducen los camiones sobre rampas y coches desechados, realizando acrobacias y trucos con sus camiones. El ganador del estilo libre está determinado por los asistentes que votan a través de un sitio web de puntuación.

Cuáles son los trucks presentes en esta edición