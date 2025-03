Recuperaron un diálogo entre Gasalla y China Zorrilla y fue furor en redes

Antonio Gasalla y China Zorrilla hablaron sobre Néstor Kirchner en 2004.

Antonio Gasalla falleció el pasado 18 de marzo y, dada la nostalgia y congoja que generó la noticia en todo el país, las redes sociales se llenaron de videos de los momentos más memorables de la carrera del artista. Uno de ellos fue una icónica entrevista del actor a su colega China Zorrilla en su ciclo Gasalla en Pantalla, en el que se refirieron a Néstor Kirchner.

La entrevista del creador de personajes como La Abuela, Soledad Dolores Solari y Bárbara Don't Worry tiene uno de los encuentros más recordados de su trayectoria como conductor, ya que compartió un momento de suma complicidad junto a Zorrilla. Uno de los recortes más posteados en las redes fue una reflexión de "La China" sobre el sentido de la vida, pero recientemente el periodista Luis Bremer dio a conocer un fragmento del reportaje en el que los artistas se refirieron al entonces presidente.

"Yo soy Kirchner total, yo le creo", comentó China. Por su parte, Gasalla agregó: "A mí me cae muy simpático también". La actriz enfatizó en la inteligencia del mandatario: "Me gustaron algunas respuestas que él dio; lo aguanto hasta que se puede yo lo quiero al pingüino. Me gustó cómo respondió algunas preguntas que le hicieron". Y cerró: "Le decían 'Usted tiene algunos campos en tal provincia' y él le dijo '¿Usted quiere saber si soy rico' Sí soy'. Esa cosa de 'no me den vueltas, qué me quieren preguntar'. Y vive en la calle Uruguay, igual que yo: nadie que viva en la calle Uruguay puede ser del todo malo".

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el artista ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

Antonio Gasalla falleció a los 84 años.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Gasalla

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", escribieron desde la entidad. Y siguieron: "Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos".