Ángel de Brito reveló que todos sus amigos son kirchneristas: "Nos matamos"

El conductor abrió un poco de su vida privada y confesó que tiene muchas discusiones con sus amigos por política.

Además de Los Angeles de la Mañana, el exitoso programa que lidera entre las mañanas y los mediodías de El Trece, Ángel de Brito forma parte del trío que comanda El Espectador, un picante programa de chimentos, entrevistas y críticas en el que está acompañado por Pilar Smith y Pía Show. Allí, el conductor abrió un poco de su vida privada y confesó que tiene problemas con sus amigos porque "son todos kirchneristas".

Pía fue quien puso el tema sobre la mesa al preguntarle si le interesaba la política, a lo que el periodista respondió: "Cada vez menos la verdad, pero sí. Trato de estar informado porque me gusta y porque quiero estar al tanto". Entonces, su coequiper le preguntó si era un tema que hablaba con sus amigos, momento en el que De Brito hizo la brutal confesión que asombró tanto a su colega como a la audiencia del programa.

"Con mis amigos me mato porque son todos kirchneristas. Cada vez que discutimos nos empezamos a revolear cosas. En serio, mis amigos son todos peronistas y/o kirchneristas, así que es muy divertido el debate siempre" aseguró De Brito, dando a entender cuáles son sus ideas, aunque tampoco quedaban muchas dudas al respecto.

En cuanto a dedicarse alguna vez al periodismo político y entrevistar a las figuras de esa rama, De Brito dijo que "no me interesa para nada, me aburren. Me interesa estar informado y lo hago de toda la vida porque me parece que es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para votar en consecuencia con lo que uno piensa".

"Siempre me interesó la actualidad, por algo estudié periodismo. Tuve la posibilidad pero no me interesó ir por esa rama. Si me decís conducir un noticiero... ¡Me encanta! Un Intratables lo podría hacer perfectamente porque es un LAM con políticos. No me divierte porque hay muchos intereses detrás de este programa y no estoy dispuesto a transar", terminó.

El escándalo de Ángel de Brito con Nancy Pazos

La actriz Nancy Pazos fue una de las actrices que concurrieron a la Quinta de Olivos durante el confinamiento estricto de 2020. A raíz de esta situación, tanto ella como sus colegas, en especial Florencia Peña, fueron denigradas de forma masiva y violenta en los medios y en las redes sociales. Varios periodistas, como de Brito, hicieron comentarios fuera de lugar hacia las actrices, y Nancy lo acusó por su actitud machista hacia Peña y escribió una nota al respecto.

En su defensa, Ángel le mandó una carta documento para intimarla. “Tiene todo que ver con una columna que escribió en Infobae en donde me acusaba a mí de hacer una campaña contra Florencia Peña, cosa que está muy lejos de ser verdad, además de otras apreciaciones de ella”, sentenció. Además, contó que Nancy no se retractó y que lo siguiente es una acción penal. “Cuando no te retractás, después la persona que inicia la acción decide si va a juicio o no, y en este caso la voy a llevar a juicio y voy a seguir porque no me gusta que mientan, sobre todo en algo tan delicado”.