"Ella, odiada", la picante acusación de Ángel de Brito para una figura

Durante la emisión del lunes de Nosotros a la Mañana en El Trece, Nicole Neuman salió a hacer una chicana al programa de Los Ángeles de la Mañana que también están en el mismo canal. Sin embargo, esta vez salieron a retrucarle sus dichos. Ángel de Brito fue el principal encargado con una picante respuesta.

La situación empezó cuando en el ciclo de la mañana empezaron a hablar de la noticia del embarazo de Pampita. En medio de esa charla, Nicole Neumann salió al cruce de la modelo y quiso hacer un chiste sobre cómo la modelo dio a conocer que estaba embarazada. Ahí, rápidamente, tomó como referencia un hecho de un diseñador famoso que reveló el sexo de su hijo de la misma manera.

Una de sus compañeras no tardó en preguntarle si le parecía que había una copa y la ex de Fabián Cubero respondió: "No estoy diciendo que se copió, sino que se ve que hoy se usa eso. Me acordé porque tiró un humo rosa que comunicaba a sus conocidos y familiares y que iba a tener una mujer".

Cómo la persona que hizo ese pregunta fue Karina Iavícoli, que antes trabajaba con De Brito, Neumann sostuvo: "Karina, sacate a LAM de encima en este programa porque no vinimos con maldad". Ese comentario picante fue recogido por el guante de De Brito que, en redes sociales, lanzó: "Nicole todos los días hablando de #LAM. No te esfuerces que la noticia hoy es Pampita”.