Hyundai Motor Argentina anunció un llamado a revisión para determinadas unidades de la nueva Tucson por un posible inconveniente en el sensor de impacto lateral del sistema de airbags.

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La campaña busca verificar el funcionamiento del componente y, si corresponde, realizar el procedimiento técnico necesario. Desde la empresa aclararon que la verificación será sin costo para los propietarios.

¿Cuáles son los modelos de la Hyundai Tucson que deben ir a revisión?

La convocatoria fue comunicada por la compañía, importadora oficial de la marca en el país, y comprende vehículos cuyos números de chasis se encuentran dentro del rango informado por la empresa: desde KMHJB811DTU414137 hasta KMHJB81DBTU446339.

Los propietarios de las unidades alcanzadas deberán coordinar una inspección con el taller oficial Hyundai de su preferencia. Según informó la automotriz, los trabajos que correspondan serán realizados por personal técnico especializado.

La campaña está vinculada con una posible falla en el sensor de impacto lateral, un componente asociado al sistema de airbags y a la detección de colisiones. Por tratarse de una revisión preventiva, los usuarios deben consultar si su vehículo está incluido y seguir las indicaciones de la red oficial de servicio.

Este llamado es complementario a otra campaña vigente para la actual Tucson, relacionada con el software de la cámara frontal. Se trata de dos revisiones diferentes, por lo que los propietarios deberán verificar cuál corresponde a su unidad.

La empresa aclaró que la revisión será gratuita.

Seguro y a precio accesible: todos los detalles del Hyundai HB20

El Hyundai Tucson se posicionó como uno de los vehículos más seguros de su segmento tras obtener la calificación máxima en la última ronda de pruebas de Latin NCAP. Esta organización independiente, reconocida por evaluar rigurosamente la seguridad de los autos en América Latina, le otorgó cinco estrellas, un logro que marca un salto importante para la marca surcoreana.

Este SUV compacto, que pertenece al segmento C, se fabrica en dos lugares: Corea del Sur y República Checa. Para el mercado argentino, se utiliza la versión asiática, que además presenta una distancia entre ejes mayor que la versión europea, lo que aporta una mejor estabilidad y confort.

En términos numéricos, el Tucson alcanzó un 84 por ciento de protección para ocupantes adultos, un 92 por ciento para los niños, un 75 por ciento para peatones y un impresionante 96 por ciento en sistemas de asistencia a la conducción.

Un factor clave que mejoró notablemente su desempeño fue el equipamiento de serie: la versión base del Tucson incluye seis airbags, un punto que Latin NCAP destaca especialmente. En 2025, con la última actualización de la gama, el SUV incorporó tecnologías ADAS (asistencias avanzadas a la conducción) en todas sus versiones, cumpliendo con los criterios mínimos que exige Latin NCAP.

Además de la seguridad, el Hyundai Tucson ofrece sistemas destacados como el Highway Driving Assist 1.5, que combina el asistente de seguimiento de carril con un control de crucero inteligente basado en navegación. Esta tecnología ayuda a mantener el vehículo en el carril y ajustar la velocidad según el tráfico y las condiciones del camino.

En cuanto al diseño interior y tecnología, el Tucson cuenta con una pantalla panorámica curva que integra el panel de instrumentos y el sistema de información y entretenimiento, ambos de 12,3 pulgadas. Esta configuración permite una mejor visibilidad y un manejo más intuitivo para el conductor.