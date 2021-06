Un médico dejó mudos a Fantino y Facundo Pastor sobre las nuevas medidas

Los periodistas habían criticado las últimas restricciones relacionadas a quienes regresan al país desde el exterior y Oscar Atienza los puso en su lugar.

Alejandro Fantino y el panelista Facundo Pastor se manifestaron en Fantino a la tarde contra de las medidas que el gobierno puso para quienes ingresan al país, que establecen que esas personas deberán alojarse en un hotel durante cuatro días, como protocolo por el coronavirus. Ante las opiniones de los periodistas, el médico Oscar Atienza arremetió con argumentos fácticos sobre la importancia de tomar todos los cuidados necesarios para evitar que llegue la cepa Delta a Argentina.

“El problema es que el vacunado también se infecta, e infecta a los demás. No es que la vacuna actúa como un repelente y el virus dice: ‘A Atienza no voy, porque está vacunado’. No, viene”, comenzó su discurso el médico, en referencia a cómo actúa en coronavirus en las personas que tienen anticuerpos y siguió: “Me infecta, ingresa y el período de incubación en alguien vacunado puede durar entre 72 y 96 horas, que es el tiempo en el que se infecta a los demás”.

“Ya hemos visto que la variable Delta puede infectar a todo un avión. Así que entiendo el malestar de la gente que está afuera, lo comprendo. Pero acá en Argentina hay más de 286 mil varados en sus casas, producto de la infección de coronavirus en este momento”, continuó Atienza, en defensa de las medidas tomadas por Alberto Fernández y su gabinete, ante la cara de asombro de los miembros de Fantino a la tarde.

Más tarde, por si no les había quedado claro, el médico hizo referencia al tipo de problemática que se vive a nivel mundial y que es imposible pensarla y actuar sobre ella desde los requerimientos individuales, ya que es un fenómeno social y colectivo. “Esta es una situación que nos involucra a todos. No es un problema de derechos individuales, sino que es un tema de salud colectiva, que es lo que se debe entender para empezar a encontrarle una solución a todo esto”.

