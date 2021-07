Fantino habló de su relación con Nahuel, su hijo que conoció a los 11 años: "Me hizo mejor persona"

Alejandro Fantino se emocionó al hablar de la conexión que tuvo con Nahuel en el momento en que se conocieron cuando este tenía 11 años. Además, reveló que en un futuro no muy lejano quiere ser padre de nuevo con Coni Mosqueira, su novia.

En diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood (Radio del Plata), Alejandro Fantino reveló que quiere ser padre en un futuro no muy lejano con su novia Coni Mosqueira. Pero el periodista ya tiene un hijo, Nahuel, al que conoció cuando este tenía 11 años. "Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor", aseguró Fantino sobre la experiencia de conocerlo a esa edad.

"Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está", sumó el nuevo conductor de Intratables sobre cómo fue el primer encuentro que tuvo con Nahuel. Además también contó que la conexión con su hijo "surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente". Fantino presentó a Nahuel al público en una entrevista con la revista Gente en el 2015, donde entre otras cosas contó que el joven de por ese entonces 24 años era "chinchudo y de pocas pulgas", como él.

En la nota con Fernanda Iglesias, el conductor remarcó que Nahuel es "muy perfil bajo" y no quiere saber nada con la fama o la exposición mediática. Sin poder contener la emoción, Fantino aseguró que su hijo lo construyó como padre: "No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona".

“Feliz cumple hijo, crack. Sos buen tipo, humilde, amigo de tus amigos y respetuoso de tus padres y abuelos. Queda claro que fuiste criado con valores en la vida por tu mamá Sandra y tu entorno donde creciste. Te deseo la mejor de las vidas y que seas el tipo más pleno de los próximos 146 años. ¡Y me quedo corto!", saludó recientemente Alejandro Fantino a su hijo en Instagram, mostrando cómo está hoy en día el joven de ya 30 años que vive en Córdoba. Por otra parte, el conductor reveló que hace dos años retomó el contacto con Sandra, la madre de Nahuel.