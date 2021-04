Una vez más, Alejandro Fantino protagonizó un fuerte testimonio en televisión. En esta oportunidad, no fue en ESPN sino en América TV, programa en el que aborda temas vinculados a la política y la sociedad argentina. Mientras se debatía sobre la segunda ola de coronavirus, la producción intentó poner un informe de las fiestas clandestinas. Como consecuencia, el conductor estalló de furia.

Mientras los productores de Fantino a la Tarde le pedían que diera paso al informe, el presentador se negó y manifestó: "Vos sabés que tenemos un informe de fiestas clandestinas, pero no lo voy a poner. Me da chiquitito así el tema. Sacalo, sacalo. ¿Sabés qué? Berreta el tema, chiquitito. No me interesa hablar de fiestas clandestinas".

Sin embargo, Facundo Pastor se mostró en desacuerdo con la postura del conductor, por lo que preguntó: "¿Donde están los contagios, entonces?". Enardecido por el tema en cuestión, Fantino hizo un duro descargo: "Métanlo preso al que va a una fiesta clandestina. No voy a perder tiempo".

"Es como hacer un informe sobre como afanar gomas de un auto. Es lo mismo. Hablame del virus, de la ola, de los cierres. No de la fiesta clandestina, hagamos, de verdad, televisión seria", añadió el reconocido periodista, quien consideró que no es importante seguir concientizando a la sociedad para hacerle entender que las fiestas clandestinas es uno de los principales focos de contagio del COVID-19.

Una vez más, Pastor le marcó su posición y comentó: "No estoy de acuerdo, Ale". Y Fantino ratificó: "No depende de nosotros. Que vaya la cana y que los detenga, no me hagan informes de fiestas clandestinas. No me pongan a analizar fiestas clandestinas, no estoy parado acá desde las 4 y cuarto de la tarde para analizar fiestas clandestinas, no soy un inspector de fiestas clandestinas".

Facundo Pastor le respondió de manera enérgica a Alejandro Fantino, que optó por no pasar el informe de las fiestas clandestinas en América TV

Luego de que el debate se extendiera, Facundo Pastor le marcó la cancha a Alejandro Fantino y le explicó el motivo por el cuál es clave que la sociedad tome conciencia sobre la situación: "Para mí, las fiestas clandestinas son el reflejo de la poca empatía que tienen los pibes que van a bailar y que se cagan absolutamente en todo. Si vos tenés 20 años y te cagás en que podés volver a tu casa y contagiar a tu abuelo, no tenés empatía. Entonces, no minimicen las fiestas clandestinas".