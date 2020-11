"Me tuve que arrodillar": el calvario de salud que atraviesa Fantino

El coronavirus sigue complicando a millones de personas en todo el mundo. Pese a que bastante gente ha logrado recuperarse de la enfermedad, lo cierto es que muchos han reportado que sufren secuelas. Uno de ellos es Alejandro Fantino, conductor de ESPN y América TV, quien en las últimas horas brindó un testimonio desgarrador que sorprendió no sólo a sus compañeros de trabajo sino también a los televidentes.

El periodista contrajo el COVID-19 a principios de agosto pasado, cuando lo contó a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad, publicó un video en el que sostuvo: "Me gustaría contarles cosas más agradables, pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Sólo me tiran comida por debajo de la puerta".

Casi tres meses después, el conductor reveló que continúa teniendo problemas debido a la mencionada enfermedad. Por medio del programa Fantino a la Tarde: "Esta semana se van a cumplir tres meses de mi recuperación del COVID-19. La verdad que no me hice estudios cuando terminé. No me hice estudios cardíacos ni nada. Volví a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. A caminar, trotar... Y después empecé a jugar al tenis. La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques... Me pasó hoy, no lo había sentido nunca".

Luego, Fantino brindó un testimonio que lamentaron sus compañeros de trabajo, quienes lo escucharon atentamente: "Me tuve que arrodillar en la cancha. No me había pasado nunca en mi vida y eso que juego al tenis desde que tengo seis años. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho y no me entraba el aire".

Casos de coronavirus en Argentina y en el mundo:

Hasta el momento, en el país se registran más de 1.200.000 casos positivos de COVID-19, más de 1 millón de recuperados y más de 32.500 muertes. En tanto, a nivel mundial, hay más de 48 millones de casos y más de 1 millón de fallecidos.