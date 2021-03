Narda Lepes planteó la necesidad de trabajar antes de que los acosos sucedan y no para "arreglar los daños"

Hace ya varias semanas, Trinidad Benedetti, una joven pastelera de 24 años, denunció públicamente al reconocido chef Pablo Massey por acoso laboral. A partir de esa denuncia pública, importantes cocineras se solidarizaron con Benedetti y aseguraron que el acoso era una práctica usual en las cocinas de los restaurantes. En esta ocasión fue Narda Lepes la que contó su experiencia personal: "Me pasó mil veces que me tocaron".

En charla con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez / Radio de la Ciudad, Narda Lepes habló sobre el caso de Massey y los acosos en las cocinas. "Me pasó mil veces que me tocaron y en ese momento me traumatizaron, y lo que es importante es el impacto que tiene en la persona lo que pasó", analizó la reconocida chef.

"Pasa mucho eso, que te apoyan, te encierran en la cámara", recordó Lepes sobre lo que sucede en los restaurantes. La cocinera afirmó que "hay mucho para hacer en ese sentido", ya que consideró que esa clase de situaciones empeoran "cuando no te escuchan, no te creen, se lleva el crédito de tu idea otro".

Para Narda Lepes esta práctica tan usual en las cocinas conllevan a que sigan siendo hombres los que tengan las posiciones más importantes en las estructuras de trabajo culinarias: "Es una forma de que las mujeres no sean tomadas en cuenta para los cargos de más responsabilidad". Pero está claro que el acoso en la gastronomía no es algo nuevo.

La cocinera recordó su propia experiencia personal sobre acoso laboral

Narda recordó que en sus inicios le decía que era "un pibe más", algo que si bien ella tomaba bien ahora entiende que no estaba bueno "porque evidentemente ser mujer es una excepción para pertenecer a esos lugares”. De todos modos, la dueña de Narda Comedor opinó que se puede terminar con los acosos laborales: “Hay que plantear una serie de normas para que los equipos de trabajo estén advertidos y una mujer que sufre este tipo de situaciones no tenga que terminar yéndose de donde trabaja".

Para Narda Lepes las acciones deben ser previas al acoso: "Queremos darles herramientas a los establecimientos gastronómicos para que nadie tenga que pasar por estas cosas, queremos que haya herramientas para evitarlas, no para tener que arreglar los daños”. "Todo toma otro color cuando aparece el miedo, eso es lo que es realmente inaceptable", cerró de forma contundente la reconocida chef.

A principios de febrero, a través de un video en su cuenta de Instagram, Trinidad Benedetti denunció públicamente al chef Pablo Massey por acoso laboral cuando la joven trabajaba en La Panadería de Pablo, el local gastronómico que el reconocido cocinero posee en Olivos. La pastelera denunció que Massey la manoseó y que ninguno de sus compañeros de trabajo la defendió, ni siquiera cuando los enfrentó para contarles de la situación.