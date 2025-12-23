Terror en un parque de diversiones de China: una atracción falló y dejó colgando a los visitantes.

Los parques de diversiones son una de las salidas más elegidas por los jóvenes que buscan adrenalina y vértigo, pero también pueden convertirse en pesadilla si las atracciones no están mantenidas. Eso ocurrió en un parque de diversiones de China, donde los visitantes pasaron instantes de terror cuando el juego 360° tuvo un falla que podría haber sido fatal.

El escenario de la tragedia fue un parque de diversiones de China, donde lo que parecía una tarde de juegos mutó en horror. Las imágenes muestran que la atracción 360°, un péndulo circular que funciona combinando energía, propulsión y física para girar completamente -usando la energía potencial y cinética (al subir y bajar) y a veces motores eléctricos o aire comprimido para lanzamientos-, falló y dejó colgando a las personas que se animaron a subirse.

Los gritos de miedo de los visitantes no se hicieron esperar y aunque la falla se mantuvo por unos minutos, la atracción volvió a funcionar con normalidad y no salieron a la luz heridos. Tampoco trascendió si el parque de diversiones fue clausurado tras la falla mecánica.

Parques de diversiones mortales

De todas maneras no es la primera vez que los parques de diversiones chinos registran fallas que terminan mal (algunas en fatalidades): la última y más terrible fue en 2023, cuando dos trenes de montaña rusa chocaron en pleno funcionamiento de la atracción, en un complejo del sureste de China.

El accidente ocurrió en el parque Happy Valley cuando uno de los trenes, que transportaba a 22 pasajeros, sufrió una avería y retrocedió por la vía hasta colisionar con otro que estaba detenido en la estación con nueve personas a bordo, según un comunicado de las autoridades municipales recogido por el medio local Sina Finance. Los heridos fueron trasladados a tres hospitales cercanos: cuatro de ellos presentaron lesiones como traumatismos craneoencefálicos o fracturas de pelvis, pero su estado es estable, de acuerdo a la prensa local.