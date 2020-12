Thelma Fardin, sobre el aborto legal: "Festejemos que sea ley"

Thelma Fardin participó en un conversatorio con clima de celebración.

Actrices Argentinas generó esta tarde, como parte de las actividades para acompañar el debate en el Senado de la Nación por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un conversatorio en la puerta de la sala teatral porteña del Picadero donde primó un clima festivo y celebratorio. “Primero festejemos que sea ley”, resumió la actriz Thelma Fardin.

En el mismo sentido, la escritora Claudia Piñeiro priorizó expresar que “hoy lo que siento es que estoy contenta y quiero festejar porque (la sanción de la ley) es la coronación de un trabajo que hicimos entre todas y que nos trajo hasta acá”. De la charla al aire libre y con altas banquetas ubicadas respetando el distanciamento sanitario al que obliga la pandemia de coronavirus, titulada “¿Por qué todxs necesitamos esta ley?”, también participaron el filósofo Darío Sztajnszrajber y la persona transgénero y padre hipster Agustín Barletta.

“Antes de que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso Nacional decidimos realizar esta acción como parte de la enorme lucha que sigue dando el movimiento de mujeres y diversidades en nuestro país”, prometía la convocatoria que cumplió su cometido. Desafiando el calor reinante, Carolina Fernández inauguró la actividad señalando que “hoy nos vamos a ir con una ley que viene a legislar sobre una realidad que no podemos dejar de mirar. 50.000 mujeres en lo que va del año ingresaron a hospitales por abortos clandestinos”.

Sobre ese impactante dato, Fardin propuso “dar la batalla discursiva a ganar y así terminar con la idea de asesinos o no asesinos y dar los debates que hagan falta con las religiones que construyen identidad social y cultural”. La intérprete que en 2018 acusó al actor Juan Darthés de haberla violado en 2009 (cuando ella tenía 16 años y él 45) en Nicaragua mientras giraban con la tira infantil “Patito Feo” y a quien considera “un prófugo que está escondido en Brasil”, expresó “el agradecimiento enorme al movimiento de mujeres como faro”. “Si este movimiento no es neutralizado vamos a poder seguir conquistando derechos. Así que espero que esta ley no sea una conquista que no nos desuna”, redondeó la actriz.

En un sentido similar, Piñeiro quiso esquivar la pregunta de Melisa Melcer acerca del rol de los medios de comunicación en este debate sobre el aborto y dijo: “Hoy no tengo ganas de pensar en los medios ni en el Papa, ni en los obispos ni en el presidente de la Sociedad Rural porque estoy contenta”. “Hay que esperar que los otros se queden en esa isla y nosotras seguiremos avanzando con el barco hacia otros lugares. Por demostrar que somos mujeres, personas gestantes y responsables de nuestros cuerpos no se va a venir abajo ni la sociedad ni la familia y ahora hay que festejar”, subrayó la autora de "Tuya", "Las grietas de Jara", "Las viudas de los jueves", "Betibú" y “Catedrales”. Y en busca de sintetizar el espíritu de la marea feminista, sostuvo que “Escritoras Argentinas aprendemos de Actrices Argentinas y ellas aprendieron de la Campaña (por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito)”.

A su turno, Sztajnszrajber hizo foco en ese carácter del feminismo que, indicó, “implicó la reconciliación con lo político. Algo se re-despertó en tiempos de una despolitización alarmante y regresó la política en pos de la emancipación”. En esa cuerda y en su segunda alocución durante el encuentro sobre el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, el docente y autor de "¿Para qué sirve la filosofía?", "Filosofía en 11 frases" y "Filosofía a martillazos", arriesgó que “la ley posibilitará la equidad y eso es bueno porque hay que seguir trabajando a diario la conciencia democrática”.

Por su parte, Barletta, de Trans Argentine, reflexionó que “hay leyes que nos dan derechos humanos, el derecho humano a elegir. Y hoy va a ser un día que va a marcar la vida de todes”. Verónica Pelaccini, Romina Ricci y Melania Agüero fueron otras de las integrantes de Actrices Argentinas presentes en el cónclave y que confluyeron con referentas de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

La actividad de Actrices que desde el mediodía instaló su puesto en la interesección de Rodríguez Peña y Rivadavia, incluirá un pañuelazo a las 19 horas y presencia en el escenario a partir de las 22 horas. Además, las redes sociales de la organización se hicieron eco de las vigilias locales e internacionales a la espera de la sanción de la ley informando, por ejemplo, del Pañuelazo en la Plaza de la República de París, en la Embajada Argentina en Ecuador, en el consulado argentino en Barcelona, en Plaza Nueva de Granada y en la Embajada Argentina en Bolivia.

También allí se replicaron videos de apoyo a la norma de parte de Sebastián Wainraich, Reynaldo Sietecase, Diego Iglesias y Benjamín Amadeo y posteos de algunas de sus integrantes más famosas como Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Natalia Oreiro, Laura Azcurra, Mirta Busnelli y Carla Peterson, por citar solamente algunas.