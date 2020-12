Un militante anti derechos protagonizó un insólito momento viral al tratar de explicar por qué está en contra del aborto legal y revelar lo que le dijo su madre al respecto. Vestido con la camiseta de la Selección argentina, el hombre se acercó a un móvil de la señal de noticias TN y contó los motivos que lo llevaron a estar del lado celeste que espera la votación del proyecto de ley de aborto legal en el Senado de la Nación.

"Cuando llegamos la vez pasada yo necesitaba reforzar mis convicciones y la llamé a mi vieja, que le mando un saludo a Marisa", comenzó a contar el hombre. Además, describió que su madre "va a cumplir 60 años" y que tiene 10 hermanos.

"Le digo: 'Vieja ¿Vos estás a favor de las dos vidas?' 'Obvio que sí -me dice- ¿por qué no me avisaste que iba con ustedes?'", continuó el militante anti derechos sobre su anécdota. En ese contexto, reveló la pregunta crucial que le hizo a su madre: "Le dije: 'Viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá -escuchá lo que me dice la petisa- ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros?'"

Sin embargo, su consulta no salió como esperaba y la respuesta de su madre fue una sorpresa impensada. "No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dijo: 'La verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos'", reveló. Y agregó: "Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije: '¿Cómo que hubieses abortado a algunos de mis hermanos?'".

Según el relato del hombre, la respuesta de su madre fue aún más contundente. "Sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado", afirmó su madre.

"Entonces ¿Sabés qué? me puse a pensar y dije 'obvio que tengo que estar acá'. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes que los tienen del otro lado ¿Por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir", sentenció el militante anti derechos.

El video de su relato no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde varios usuarios comentaron lo particular y contradictorio de su historia. "Los hermanos se enteraron por TN que su vieja los quería abortar", apuntó una cuenta, al tiempo que otra lanzó: "Faltó Saborido narrando de fondo".