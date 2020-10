La emotiva anécdota del Indio Solari por el 17 de Octubre

El Indio Solari recordó una emotiva anécdota de su infancia para conmemorar este 17 de Octubre y contó cuando Eva Péron lo tuvo en brazos. La historia llegó por intermedio de su biógrafo, el periodista Marcelo Figueras quien lo compartió en sus redes sociales.

"Anoche, en plena emisión de Big Bang por El Destape Radio cuando ya despuntaba el 17, recibí un mail del Indio con este mensaje: 'No sé porqué siempre estoy parado donde las cosas se complican. Durante un tiempo demasiado largo sentí que la vida era un asombro transitorio'", arrancó un hilo en su Twitter.

"Un buen día, ya grande, me escuché contarle, distraído, a un compañero de secundaria, algo que mis padres recordaban con dulzura y que hizo que mi amigo comenzara a lagrimear y me abrazara, Ese momento acercó a mi vida la belleza y el coraje. Yo le había contado que Evita me tuvo en brazos", recordó el ex líder de Los Redonditos de Ricota.

Acto seguido, reflexionó: "Adjudico desde entonces a ese hecho la importancia que tuvo para mí el paulatino reemplazo en mi vida de casi todos los miedos por el furor ante las injusticias, el desprecio por los traidores sofisticados y la casi inmediata comprension de que el amor es un bien que uno debe desear para otros".

"Gracias Eva. Gracias Daniel", cerró su mensaje el músico.