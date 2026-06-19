"Fête de la Musique" de París se celebrará el domingo pese a ola de calor, dice ministro

FOTO DE ARCHIVO: El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, abandona el Palacio del Elíseo en París

​París celebrará su "Fête de la Musique" anual tal y como estaba previsto ‌el 21 de ‌junio, aunque se han cancelado los eventos deportivos al aire libre en la capital francesa debido a que la ola de calor se intensificará a partir del domingo, dijo el viernes el ministro ​del Interior, Laurent ⁠Núñez.

• "Los festivales de música no se ‌ven afectados", dijo Núñez a ⁠periodistas cuando se le ⁠preguntó si se mantendría la "Fête de la Musique" de París.

• En el resto de Francia, ⁠corresponde a las autoridades locales evaluar ​los riesgos, señaló Núñez. En ‌Brive, en el suroeste, ‌por ejemplo, las autoridades han cancelado ⁠su "Fête de la Musique".

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• Unos 53 departamentos o distritos administrativos pasaron el viernes a alerta naranja por ola de ​calor y, ‌a partir del domingo, es probable que algunas zonas de Francia pasen a alerta roja, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados centígrados ⁠por la noche y los 40 durante el día, señaló Núñez.

• El servicio meteorológico francés Météo-France ha advertido que la ola de calor será "generalizada, prolongada e intensa", con temperaturas que alcanzarán picos de 40 grados centígrados o ‌más en el oeste y el centro de Francia entre el domingo y el martes, lo que podría batir récords históricos. La ola de calor podría prolongarse hasta ‌la próxima semana.

• En París y en la región de Île-de-France, se prevén máximas de ‌entre 36 ⁠y 37 grados centígrados (97 y 99 grados Fahrenheit) a partir del ​domingo, cercanas a los récords mensuales de junio.

Con información de Reuters