"Fête de la Musique" de París se celebrará el domingo pese a ola de calor, dice ministro

París celebrará su "Fête de la Musique" anual tal y como estaba previsto el 21 de junio, aunque se han cancelado los eventos deportivos al aire libre en la capital francesa debido a que la ola de calor se intensificará a partir del domingo, dijo el viernes el ministro del Interior, Laurent Núñez.
• "Los festivales de música no se ven afectados", dijo Núñez a periodistas cuando se le preguntó si se mantendría la "Fête de la Musique" de París.
• En el resto de Francia, corresponde a las autoridades locales evaluar los riesgos, señaló Núñez. En Brive, en el suroeste, por ejemplo, las autoridades han cancelado su "Fête de la Musique".
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• Unos 53 departamentos o distritos administrativos pasaron el viernes a alerta naranja por ola de calor y, a partir del domingo, es probable que algunas zonas de Francia pasen a alerta roja, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados centígrados por la noche y los 40 durante el día, señaló Núñez.
• El servicio meteorológico francés Météo-France ha advertido que la ola de calor será "generalizada, prolongada e intensa", con temperaturas que alcanzarán picos de 40 grados centígrados o más en el oeste y el centro de Francia entre el domingo y el martes, lo que podría batir récords históricos. La ola de calor podría prolongarse hasta la próxima semana.
• En París y en la región de Île-de-France, se prevén máximas de entre 36 y 37 grados centígrados (97 y 99 grados Fahrenheit) a partir del domingo, cercanas a los récords mensuales de junio.
Con información de Reuters