¿Por qué se recomienda mirar las puertas de un auto usado antes de comprarlo?

Cómo verificar un auto usado

Al momento de comprar un auto usado se deben seguir una serie de recomendaciones antes de realizar el acuerdo y entregar el dinero. Esto es producto de que muchos detalles no son visibles y el vendedor puede que los omita en las negociaciones. Aunque un consejo demanda revisar las puertas para encontrar un interesante secreto.

Son varias las recomendaciones que se dan al momento de comprar un auto que ya fue usado, debido a que dispone de un cierto desgaste que podría demandar o no la compra de repuestos y ciertas intervenciones en el mecánico para que tenga un correcto desplazamiento. No solo alcanza con que encienda y no haga ruido.

Cómo verificar un auto usado

"Para saber si el auto tuvo algún golpe, lo mejor que pueden hacer es mirar en las líneas de la puerta. Ven cómo acá se abre, se vuelve estrechar. Es una manera fácil de saber si en algún momento chocó o tuvo cierto golpe", expresó una persona que grabó el video. Es notoria la separación que hay entre la chapa correspondiente de la puerta y la del frente del vehículo.

En los comentarios del posteo, surgió algo particular y es que muchos le señalaron que el baúl estaba chocado y esa era la mejor manera de determinar que se trata de un auto con cierto historial. "En este caso si le mirabas la parte de atrás del auto también te dabas cuenta. Era más fácil por ahí", señaló un hombre.

Uno de los consejos que más se repiten al momento de comprar un auto que fue usado es visitarlo con alguien que sepa y entienda. Lo mejor es acordar con un mecánico conocido para realizar una visita de inspección antes de llegar al acuerdo formal y realizar el intercambio formal. Otro elemento a revisar son los kilómetros, porque puede que en algunos casos se encuentren rebajados.

Chau VTV: qué autos no deben pagarla en Buenos Aires a partir de marzo de 2025

Todos aquellos que tengan más de cinco años de antigüedad o hayan superado la barrera de los 60.000 kilómetros se encuentran obligados a realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sin embargo, en marzo de este de 2025, se comunicó que un pequeño grupo puede quedar excluido de realizarla. Solo alcanza con llenar un formulario en la web del Gobierno de la Ciudad y seguir los pasos correspondientes para conseguir el beneficio.