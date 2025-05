¿Por qué los gatos se esconden en cajas y bolsas vacías?

Por qué los gatos se esconden en cajas

Algunas actitudes de los animales se pueden entender con tan solo observar el comportamiento que desarrollan ante determinados objetos, pero en otros casos es necesario recurrir a una profesional para comprender lo que sucede. En el caso de los gatos es bastante normal que decidan esconderse dentro de una caja o una bolsa. Aquello que puede resultar gracioso tiene vínculo con su instinto y el desarrollo de una característica muy particular.

Los gatos tienen una serie de comportamientos que pueden llegar a ser más complejos que los que se observan en los perros. Aprender que buscan comunicar cada uno de ellos va a generar que la relación mejore y se profundice mucho más, porque en algunos caso el animal está tratando señalar que tiene un aspecto de su vida sin satisfacer.

Por medio de un viñeta, el usuario Textuis, como figura en X (Ex Twitter), dio con un comportamiento que los gatos tienen. "¿Me diste de regalo una bolsa vacía? Me encanta", expresa el animal. Lo mismo sucede con las cajas de cartón o cualquier otro objeto donde puedan meterse sin problemas. Hay varios motivos de por qué hacen esto, pero el principal se encuentra vinculado con la seguridad.

El hecho de que un gato se esconda en una caja o bolsa es para resguardarse de cualquier peligro que haya a su alrededor. Se supone que los que viven en hogares se encuentran en condiciones ideales, pero se trata de un accionar que forma parte de su instinto y que los salvajes desarrollan para cuidarse de ser atacados. También es una manera de mirar todo lo que sucede o una forma de distraerse.

"Las cajas nuevas se perciben como un desafío, un misterio que espera ser resuelto. El Dr. John Bradshaw, experto en comportamiento felino, destaca cómo los gatos se sienten impulsados a explorar objetos desconocidos en su entorno", señalan desde Arena para Mascotas. Por otro lado, los veterinarios comentan es que una manera que tienen para liberar el estrés acumulado y descansar sin que les interrumpan las horas de sueño.

¿Por qué no se recomienda bañar a los gatos?

El momento del baño en las mascotas es uno bastante particular porque no todos reaccionan de la misma manera cuando se los pone en contacto con el agua. Los gatos no deben pasar por este tipo de situaciones, debido a que podrían estresarse de gran manera. Solo debe quedar reservado para momentos muy especiales como encontrarse cubiertos de barro.

"La lengua del gato no solo es práctica para quitar las plumas o pelos de la presa, sino que está perfectamente diseñada para limpiar y peinar el pelaje felino. Con la lengua, el gato puede deshacerse de la suciedad, los pelos sueltos e incluso los parásitos del pelo", comentan desde Zooplus. En caso de querer ayudarlos con su limpieza, se recomienda usar unas toallitas humectantes y no mucho más.