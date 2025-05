¿Por qué hay que usar crema hidratante en los días de bajas temperaturas?

Por qué usar crema hidratante en invierno

En la última semana de mayo, la Argentina será sometida a una ola de frío que se extenderá en varias provincias y con temperaturas mínimas que demandarán una serie de cuidados. En especial en la piel y es por ello que se recomienda el uso de determinadas cremas para aquellos que dispongan de cierta sensibilidad o deban pasar gran cantidad de horas de trabajo al aire libre.

Si se observa el pronóstico extendido en la web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es posible apreciar que la Ciudad de Buenos Aires contará con un marcado descenso de las temperaturas. En algunos casos, la máxima no podría llegar a superar los 15 grados. Algo que demanda abrigarse en caso de tener que salir a la calle en altas horas de la noche, madrugada como también de la mañana.

Por qué usar crema hidratante en invierno

"Después de un lunes húmedo y templado, durante la noche llegarán lluvias y tormentas producto del ingreso de un frente frío a la región. Eso nos dejará temperaturas mínimas que tocaran solo 1° y máximas entre los 10° y 12° durante el resto de la semana", expresaron desde AmbaTransporte, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo se pueden apreciar una serie de consejos que las personas deberán seguir para no sufrir los efectos del frío en el cuerpo.

Se recomienda abrigarse, consumir bebidas calientes, cubrir la nariz y la cabeza, alimentarse con verduras ricas en vitamina A y C, evitar el ingreso de aire frío por las vías respiratorias, no dormir cerca de calentadores para evitar los efectos negativos del monóxido de carbono, no someterse a cambios bruscos de temperatura y proteger la piel. Este último es uno que pocos recuerdan y ponen en marcha pero que brinda grandes protecciones.

¿Por qué hidratar la piel en invierno?

El uso de cremas para proteger la salud de la piel no solo debe quedar reservado para los días de calor y las quemaduras que puede provocar estar bajo los rayos solares, debido a que los climas fríos también presentan sus consecuencias negativas. Es por ello que se aconseja una pequeña aplicación sobre las partes del cuerpo que puedan llegar a estar expuestas antes de salir del hogar.

"La piel tiende a secarse y deshidratarse más en esta época del año debido a las bajas temperaturas, el viento frío y la disminución de la humedad ambiental", expresan desde Farmacia Lenoier. Una crema puede ayudar a que la piel recupere la hidratación que perdió por culpa del aire seco. También es necesaria para proteger y generar un fortalecimiento en la barrera cutánea, que impide el paso de infecciones.

Por qué usar crema hidratante en invierno

Las bajas temperaturas pueden desarrollar otro tipos de consecuencias sobre la piel como es la generación de zonas irritadas, problemas cutáneos vinculados a la dermatitis y eccema que dan pie a inflamaciones y/o erupciones. Una aplicación moderada de crema hidratante, que son de venta libre en cualquier farmacia, va a ser de gran utilidad para afrontar los días fríos que se acercan a la Ciudad de Buenos Aires.