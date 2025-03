¿Por qué caminar descalzo puede dañar y generar lesiones en los tobillos?

Por qué no andar descalzo

Después de una larga jornada de trabajo o fuera de casa, las personas tiene como costumbre descalzarse para comenzar a descansar los pies. Aunque lo mejor es colocarse un calzado más cómodo y usarlo mientras uno se desplaza haciendo las cosas que debe realizar. El hecho de andar descalzo puede ser bastante perjudicial.

Si bien, es una práctica más que común y habitual debido a que permite marcar un punto de quiebre en la rutina, la acción de no usar calzado es una que los médicos no recomiendan tanto. No solo porque la planta puede dañarse al pisar objetos que están en el suelo, sino que los tobillos quedan expuestos de gran manera. Aunque pareciera que muchos prefieren seguir una moda.

"Este chico propone estar descalzo por la calle para estar en contacto con los elementos", expresaron desde Tendencias en Argentina. En el video, se puede apreciar que un joven se desplaza por las calles de la Ciudad de Buenos Aires descalzo. De esta manera recorre avenidas, parques y demás entornos que pueda encontrar su camino. "Esto de andar en patas es algo que te hace bien al alma. Es estar otra vez en contacto con los elementos", expresa el protagonista.

Está claro que el posteo despertó una serie de comentarios. "Imagínate cortarte agarrar una bacteria y que te tengas que amputar. Trabajo en bacteriología lo peor que pueden hacer. No lo hagan", expresó una persona. "Mirá que hay estudios reales sobre esto y es interesante, pero justamente se trata de hacerlo en el pasto y la tierra. Este nabo en cualquier momento se queda sin una pata", agregó un segundo.

Por qué no se aconseja andar descalzo

Hay una serie de consecuencias que se deben considerar al momento de andar descalzo, pero una de ellas está enfocada en la estabilidad porque uno puede pisar algo que se encuentra en el suelo y perder el equilibrio. Un mal movimiento podría doblar el tobillo y generar ciertas inclemencias que se pueden evitar con la utilización de cualquier calzado.

"Al caminar descalzo, se pierde esta protección, lo que puede aumentar la presión sobre ciertas áreas del pie y aumentar el riesgo de lesiones como fascitis plantar o espolones calcáneos. Aquellos con problemas preexistentes en los pies o tobillos deben tener especial precaución y buscar orientación médica antes de caminar descalzos de forma regular", expresó el DR. Andrés Delgado, en su web, que se especializa en el tratamiento de pies y tobillos.

El hecho de andar descalzo puede provocar que el pie se ensucie y que con el tiempo adquiera cierto olor que no es agradable para la nariz de uno, pero también para los demás. Es por ello que se recomienda un truco bastante práctico para eliminar cualquier impureza.