¿Cuánto tiempo y a qué temperatura se debe guardar el vino en la heladera?

Cómo conservar el vino

Saber tomar una bebida implica mucho más que aprender a servirla para disfrutar de manera completa el sabor que porta, porque su conservación es algo fundamental en situaciones donde no se haga uso de toda la botella. En el caso del vino, se desprenden una serie de cuidados a realizar y cómo guardarlos dentro de la heladera tras haber sido abierto.

No hay dudas que el vino es ideal para consumirlo para acompañar diferentes platos de comidas, picadas o incluso en soledad para disfrutar de una interesante charla entre amigos o con la pareja. En caso de que la botella no se haya terminado, se deben tener en cuenta algunos detalles sobre la preservación del líquido para que mantenga un perfecto estado cuando se lo quiere volver a saborear.

"Dejaron al león a cargo del circo", manifestó una persona que mantiene anónima, pero que trabaja en un kiosco y debe cuidar que cada una de las bebidas alcohólicas obtengan una temperatura adecuada. Lo particular es que dentro del electrodoméstico se pueden apreciar varias cajas y botellas de vino esperando ser vendidas.

¿Cómo conservar un vino abierto?

Hay una serie de factores que comienzan a entrar en juego cuando un vino es abierto, debido a que la luz, el oxígeno las bacterias empezarán a cambiar con el paso de las horas. Un mal manejo podría no solo dañar el sabor de la etiqueta que se adquirió, sino que la bebida se transformará en una que es mejor desechar y volver a comprarla.

"La verdad es que no se recomienda colocarlo en la nevera. El frío de la heladera no favorece a la conservación del vino, tanto si está sin abrir como si se ha abierto", expresaron desde Borde Río. En caso de que se les quiera dar una protección extra, se aconseja hacer uso de una heladera especial para vinos porque entregará las condiciones necesarias para extender su vida útil. En estos casos, los expertos recomiendan que el valor de la temperatura no supere los 13 grados.

¿Cómo detectar un vino en mal estado?

Haber confundido el método de conservación del vino puede provocar que el paso de los días haya generado una serie de alteraciones dentro del envase. Existen tres señales de que la bebida perdió toda su efectividad y no queda más remedio que tirarla porque no se aconseja probarla.