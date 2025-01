¿Por qué no todos los vinos son aptos para cocinar y cuáles se recomienda usar?

Qué vinos pueden usarse para cocinar.

Algunas recetas detallan el vino que debe utilizarse, mientras que otras no lo expresan pero queda a decisión de las personas de agregarlos o no para que la comida que se pretende elaborar adquiera otro gusto. Aunque no todas las elaboraciones necesitan de esta bebida alcohólica para mejorar su sabor. Un error que muchos suelen cometer en búsqueda de algo nuevo.

Así como hay indicaciones para acompañar determinados platos con diferentes vinos, también están aquellas que se vinculan con la elaboración de los mismos. No todas las carnes deben ser acompañadas con tinto, y lo mismo aplica para la cocción de pescados. Hay combinaciones que pueden llegar a modificar de gran manera el resultado que esperamos.

"Carlos Tévez poniéndole Uvita al pollo al disco", expresó La Gorda Niembro, como figura su usuario en X (Ex Twitter). El video muestra cómo el "Apache" cortó un punta del envase de cartón y comenzó a colocar un poco de la bebida para que la elaboración adquiera un sabor distinto en la etapa final de su cocción. Esto generó cierta curiosidad en las redes sobre la técnica, aunque la misma puede considerarse correcta.

Qué vinos hay que usar para cocinar

Lo primero a destacar es que al momento de usar un vino para elaborar platos de comida es necesario considerar que el producto utilizado sea de calidad, pero más que nada de nuestro agrado. No tiene sentido hacer uso de una bebida que nunca podríamos llegar a consumir de manera individual. Luego, los expertos de la cocina entregaron los siguientes tips:

Vino blanco: Suavignon Blanc, Pinot gris y Chardonnay son buenos para elaborar platos con pescado, mariscos, pollo, cerdo y verduras.

Vino tinto: Pinot Noir, Garnacha y Tempranillo pueden usarse para carnes suaves como pollo y cerdo.

Vino tinto intenso: el uso de Cabernet Sauvignon y Syrah queda reservado para filetes y cordero.

Vino dulces: Sauternes, Moscato y Riesling dulce pueden usarse para recetas de postres.

Otro elemento a recordar al momento de utilizar vino en las comidas es el tiempo que se necesita para que el alcohol se evapore. "Conforme a lo estudiado por la USDA que como mínimo tendremos el vino al fuego en contacto con la comida 15 minutos, habrá una reducción del 50%-60% del nivel inicial de alcohol", expresan desde Turismo de Vino.

