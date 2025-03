¿Cuánto hielo se debe poner en el fernet y evitar que se desperdicie?

Cómo preparar un fernet

Una de las bebidas más presentes en las reuniones sociales es el Fernet, porque permite armar una preparación grande y que puede ser compartida en un gran gesto de unión. Aunque hay una serie de secretos que permiten extender la calidad de la mezcla y uno de ellos se vincula con la cantidad de hielo a colocar dentro del envase.

La combinación del amargo del vermut con el dulce de la gaseosa genera un sabor único que lo vuelve un trago bastante particular y de gran éxito. Es uno de los más pedidos de en los bares, boliches y también en aquellos eventos sociales que se desarrollan en los hogares argentinos. Aunque un mal cálculo en la cantidad de hielo puede generar que la bebida se estropeé.

"Si pensás que esto es rico y no desperdiciado es porque no sabes de coca cola. Es 80% hielo, 20% coca y queda todo con sabor aguado", expresó ElMichalito, como figura su usuario en X (Ex Twitter). En la imagen, se aprecia bastante hielo triturado que con el paso de las horas terminan descongelándose y diluyendo a la gaseosa. Algo que también sucederá en caso de aplicarlo en la preparación de un Fernet.

Es por ello que las recetas del trago recomiendan que se tenga una consideración que la cantidad de hielo presente del envase no debe ser abundante porque el paso de los minutos provocará que el vermut y la gaseosa pierdan su sabor. Esto es debido a que el agua comenzará a ganar determinada presencia, además de que la bebida tenderá a perder su frío.

Cuáles son los beneficios de tomar Fernet: para qué sirve

Antes de comenzar, es importante recordar que se trata de una bebida que contiene alcohol y que su consumo debe estar reservado para mayores de 18 años, además de ser moderado porque puede provocar ciertos problemas dentro del organismo. Aunque algunos de sus ingredientes aportan beneficios que son inesperados.

Digestión: se trata de una bebida que estimula la producción de jugos gástricos que es un beneficio contra las comidas pesadas.

Antioxidantes: la bebida dispone de azafrán que permite combatir los radicales libres en el cuerpo.

Minerales y vitaminas: dispone de magnesio, seleno, potasio, fósforo, biotina, ácido fólico y vitaminas B6, B12 y malta.

Menos riesgos cerebrales: su consumo moderado permite reducir el desarrollo de enfermedades mentales.

Previene infartos: la gran cantidad de fibra presente permite que la bebida reduzca el riesgo de ataque o enfermedades al corazón.

Muchos de los beneficios del Fernet se puede obtener por medio de un pequeño trago puro, debido a que se altera su composición en contacto con cualquier agregado. Aunque el sabor que dispone provoca cierto rechazo porque no es muy agradable cuando pasa por el paladar.