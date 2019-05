Alberto Fernández: "Si Cristina no venía de vice le decía que no"

Cristina.

¿Por qué alguien que todas las encuestas dicen que será presidenta decide no serlo?

¿Por qué Cristina, que había logrado que volvieran a su lado dirigentes de toda laya que se habían alejado, ahora decide no ser candidata?

En los últimos meses Cristina había acumulado imagen positiva y poder. Se habían acercado dirigentes de diversos sectores. Volvieron a su lado organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la Ctep; sindicatos de gran porte como Camioneros y Smata; gobernadores, como Roxana Bertone y Lucía Corpacci. Otros ya no parecían tan distantes, como Gustavo Bordet o Sergio Uñac. También dirigentes, como Felipe Solá o el mismo flamante candidato a presidente, Alberto Fernández volvieron.

Una vez que Cristina reunió a todos los que estaban dispuestos a dar batalla a su lado, miró lo que tenía y llegó a la conclusión de que era insuficiente: que le alcanzaba para ganar la elección, pero no para gobernar. Podía haber dado un paso al costado y no ser tampoco candidata a vicepresidenta. Pero así debilitaba a la fórmula.

El nuevo candidato a presidente necesita los votos de Cristina así como Cristina necesita ampliar aún más la base política para conformar un gobierno más sólido.

Unidad Ciudadana, que planteaba una alianza para gobernar, busca ampliarse aún antes de formar gobierno. El establishment nacional e internacional estaba listo para hacer todo lo posible para impedir que Cristina ganara y si ganaba para impedir que gobernara.

Cristina piensa que Alberto tiene más posibilidades de negociar con sectores con los que todo indica ella ya no puede. Cristina, pudiendo volver a ser presidenta, se corrió para que un gobierno progresista tenga más posibilidades de crecer y sostenerse que las que ella piensa hubiera tenido si era presidenta. Priorizó las necesidades de un pueblo que necesita un gobierno nacional, popular y fuerte. Fue, qué duda cabe, un gesto patriótico. Siempre la respeté y ahora la respeto más que nunca.

Alberto.

Seguramente, muchos dirán que puso a Alberto Fernández como candidato, pero que piensa mandar ella. Eso no es posible.

Argentina es un país absolutamente presidencialista y el candidato no es un hombre de su riñón más cercano. Estuvo ocho años fuera de su gravitación, tiempo en el que no ahorró críticas a su gestión: el presidente será Alberto Fernández. El poder lo tendrá Alberto Fernández.

Fernández señaló a El Destape que "no hubiera aceptado ser candidato sin Cristina en la fórmula".

"Ella pone los votos. Si Cristina no venía de vice le decía que no", sostuvo. "Cristina me dijo que estaba segura de que esta es la mejor solución. Me dijo que confiaba en mi capacidad para hablar con todos y buscar la forma de salir de esta grieta para volver a crecer y mejorar la vida de los argentinos".



"Cristina piensa que yo tengo más posibilidades de cerrar la grieta, una condición indispensable para gobernar", señaló el flamente candidato en diálogo con este medio.



-¿Y vos qué pensás?- preguntó El Destape.

-Creo que podemos ganar y que podemos cerrar la grieta para crecer. Y sé que Cristina va a estar a mi lado para trabajar juntos.

Cristina suele alabar la capacidad del candidato de Unidad Ciudadana para hablar con empresarios y su buen manejo con sectores de poder del exterior, que hoy también recelan de ella.

Alberto ya está pensando en su equipo de trabajo. Piensa en varios nombres para el equipo económico.



"Es importantísimo ser fuertes en la provincia de Buenos Aires y ahí Axel está muy bien. Yo creo que no podemos privarnos de un candidato así", sentenció Alberto.

Escribo esta nota lejos de Argentina. Cristina me sorprendió en una viaje. Y recién al escribir puedo ir pensando si es la mejor opción para todos. Sabía que a Cristina le iban a hacer la vida imposible si era presidenta y que no solo la pagaría ella sino el pueblo todo. Me queda una pregunta que no puedo contestarme aún: ¿Es una cuestión de nombres o cualquiera que quiera llevar adelante un gobierno con justicia social se encontrará con los mismos enemigos?