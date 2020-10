Día contra el Cáncer de Mama: cómo es el autochequeo en tiempos de coronavirus

Son tiempos difíciles en el mundo entero. La pandemia por coronavirus provocó serias complicaciones económicas y sociales y la mejor medida de prevención para evitar el contagio de la enfermedad fue la cuarentena, que implica -por sobre todo- pasar mucho más tiempo en el hogar. Frente a dicho escenario, mucha gente dejó de asistir al médico a realizar sus chequeos de rutina, detalle que puede resultar contraproducente. Este 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, enfermedad que cuenta con una tasa de 73 casos por 100.000 mujeres y 1% en hombres.

De acuerdo a los médicos y especialistas en salud, la mejor forma de combatir la enfermedad es con una detección precoz. Lo ideal es realizarse chequeos a partir de los 20 años, y cinco días después de la menstruación, una vez por mes. En tanto, aquellas mujeres de 50 a 69 años se deben realizar al menos una mamografía cada dos años. Sí, el control periódico es fundamental, ya que el 75% de casi 21.000 mujeres que fueron diagnosticadas en Argentina no presentaban síntomas.

Florencia Elizaldi, quien pertenece a la Sociedad Argentina de Mastología y trabaja en el Hospital Italiano hace más de 20 años, le dijo a El Destape: "De acuerdo al último estudio que se hizo en Argentina, aproximadamente, sólo el 40% de las mujeres se controlaban de manera adecuada. Un 30% nunca se había hecho una mamografía". Por otro lado, también indicó que "el resto se hacía un control esporádicamente o lo hacían de forma irregular".

En ese sentido, agregó que "después de la cuarentena, en la que hubo meses muy fuertes, cuando se abrió la posibilidad de hacer estudios, la gente no vino por miedo". En relación a esto, marcó que "no solo porque el médico se los impedía sino gente que se tenía que controlar, tampoco vino" y advirtió: "Tenemos pacientes que tienen que operarse".

¿Cómo realizarse el autochequeo?

Desde el Hospital Narciso López, en la localidad bonaerense de Lanús, recordaron que el autochequeo mamario es una medida complementaria y que es recomendable tomarlo como hábito mensual a partir de los 20 años, idealmente cinco días después de la menstruación.

Para hacerlo, hay que pararse idealmente frente a un espejo para buscar algún tipo de hundimiento, bultos, secreciones o cambios en la piel. Luego, hacer lo mismo pero con las manos en la cintura. Como tercer paso, levantar los brazos y mirar los senos de frente y de lado. Para evaluar la mama derecha, hay que levantar el brazo del mismo lado por detrás de la cabeza, elevar el codo y presionar en sentido horario con la yema de la mano izquierda, también hacerlo con el pezón en busca de alguna secreción. Una vez hecho esto, acostarse con una almohada debajo de los hombros. Elevar uno a uno detrás de la cabeza y presionar en el pezón y axila para encontrar hundimientos o bultos.

Habrá que consultar si aparece una inflamación de alguna parte de la mama, irritación de la piel, formación de hundimientos, dolor o irritación sólo del pezón, enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón o piel, secreción que no sea leche o la aparición de bultos en la zona de las axilas.

A partir de los 40 años hay que hacerse mamografías. Más allá de que sea recomendable hacer el autoexamen una vez al mes, también es muy importante visitar al ginecólogo o ginecóloga y hacerse los chequeos anuales.

Por su parte, Elizardi sostiene que "a pesar de que las pacientes se puedan controlar, lo que nosotros propiciamos es un control a partir de la mamografía porque detecta tumores de menor tamaño". Y sumó: "La mayoría de los tumores no son de rápido crecimiento sino que el 80% no tienen mucha velocidad, entre año y año y si hacen sus controles, en general los nódulos miden que detectamos miden la mitad o no llegan a formar un nódulo".

Más allá del autoexamen, Elizardi recomendó: "Se propulsa que se asista a realizar la mamografía anual, a partir de los 40 años. En algunos países, se está propiciando un mínimo control entre los 50 y 70 años por lo menos, ya que es la edad de mayor riesgo. De acuerdo a cada paciente, se adapta a su control".