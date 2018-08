Abal Medina no involucró a Cristina Kirchner en los cuadernos: "Ella no sabía nada"

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina declaró ante el juez Claudio Bonadio y reconoció que recibió "donaciones voluntarias" de varias empresas del rubro de la construcción. Además, El Destape supo que no involucró a la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró: "Ella no sabía nada".

Según pudo saber El Destape, el dinero que recibió de manos del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta era "en efectivo" y "de forma voluntaria", y tenía como fin financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria, en 2013.

Abal Medina y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Baratta. "Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego llevárselo a Juan Manuel Abal Medina", escribió Centeno.

Por otro lado, Abal Mediana aseguró que Cristina Kirchner "no sabía nada sobre el origen del ingreso de dinero para la campaña".

En un escrito presentado este jueves, el ex funcionario admitió la existencia de aportes para la campaña electoral legislativa, y señaló a Baratta como el responsable de la recolección del dinero entregado por los empresarios. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", reconoció.

Hoy, el domicilio de Larraburu fue allanado en el marco de esta causa. En su declaración, Abal Medina lo desvinculó "de cualquier responsabilidad".