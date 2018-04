Una periodista denunció el maltrato misógino de Lanata en Página 12

La periodista Claudia Acuña denunció a Jorge Lanta en Twitter por maltratar a las mujeres embarazadas que trabajaban en Página 12 cuando era director del medio.

Acuña utilizó su perfil en la red social del pajarito para responder a la columna que el periodista estrella del Grupo Clarín escribió sobre el aborto y recordó sus oscuras maniobras contra las embarazadas.

"Cuando tuve mi primer hijo Lanata quiso echarme de Pagina. No pudo porque la ley prevé una indemnización que no podía pagar. Entonces, me saco el cargo y la firma", reveló.

Y agregó: "Yo era jefa de Cultura y Espectáculos. No dejo que tras la licencia por maternidad vuelva a la redacción. Mi lugar de trabajo fue desde entonces la oficina de Vertbisky".

Acuña develó además que la misma situación sucedió con su colega Sandra Russo. "Para cualquier mujer volver al trabajo después de parir es un momento muy difícil, tenso. Lanata nos lo hizo un infierno. Nos humillo. Nos hizo sentir ante los demás culpables", señaló.

