SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un grupo de mujeres creó la página "Denuncias Onda Vaga"para dar testimonio de una serie de abusos sexuales sufridos por parte de los integrantes de la banda musical Onda Vaga, el grupo musical surgido en Uruguay en 2007.

El documento es presentado como un manifiesto colectivo, en donde distintas mujeres relatan una experiencia en común: "haber pasado por abusos físicos y/o psicológicos y emocionales por parte de integrantes de la banda Onda Vaga en la adolescencia".

"Este es un manifiesto colectivo contra toda forma patriarcal de exigir testimonios: nosotras contamos nuestra historia y elegimos cómo hacerlo, sin someternos a la inquisición del morbo de los detalles ni la presión sobre la exposición de nuestras identidades en un sistema que elige re victimizarnos y hacernos más preguntas a nosotras que a ellos", reza el artículo.

"Compartí una gira Onda Vaga hace cuatro años (yo tenía 24). Marcos, Tomás y Marcelo aprovecharon ese contexto para sobrepasarse conmigo en el camarín. Con la excusa de estar borrachos, me pedían que los bese. Yo me negué pero eran muy insistentes. Me la banqué porque estaba laburando. La pasé muy mal" cuenta uno de los testimonios.

Hasta el momento, diez mujeres prestaron su testimonio para exponer la violencia ejercida por los integrantes de la banda, que no solo se aprovechaban de mujeres menores de edad, sino que las presionaban para tener relaciones sexuales a raíz del lugar de poder que ocupaban. Hasta el momento, los integrantes no se expresaron al respecto, mientras siguen adelante con giras programadas.