Lanzan precio promocional con venta anticipada para ascensos y paseos al Aconcagua

La Secretaría de Ambiente de Mendoza, a través del decreto 960 del Boletín Oficial, autorizó a la dirección de Recursos Naturales Renovables a efectuar la venta anticipada para el ascenso, trekking largo y corto para la temporada 2023/2024 del Parque Provincial Aconcagua 'con precio promocional' hasta el 31 de julio, se informó hoy desde el área de turismo provincial.

El Parque Provincial Aconcagua es un área protegida en los Andes argentinos en la frontera con Chile donde se encuentra el cerro del mismo nombre, cuya cima está cubierta de nieve y es una de las más altas de Sudamérica.

En la entrada del parque se puede tomar un camino hasta la laguna Los Horcones y la Quebrada del Durazno que, dada su altitud, es el hogar de enormes cóndores andinos.

Asimismo, en las cercanías se encuentra el Puente del Inca, que es un puente natural de piedras naranjas que cruza el río Las Cuevas.

En general, la temporada estival va del primero de noviembre al 30 de abril del año siguiente, con actividades turísticas y deportivas, y la temporada invernal del 1 de mayo al 30 de octubre.

El Aconcagua se ubica en ruta nacional 7 a 185 kilómetros de Mendoza capital, tiene una superficie de 65.690 hectáreas y una altitud de 6.962 metros sobre el nivel del mar.

Según se indicó, los precios y aranceles promocionales para el Parque Provincial Aconcagua son para el ascenso a la Quebrada de Horcones: Mendocino, $ 15.000 Nacional; $ 22.000, Latinoamericano, U$S 400; e Internacional, U$S 550.

Trekking Largo Mendocino: $ 8.200, Nacional; $ 11.200, Latinoamericano; U$S 180, e Internacional; U$S 180, mientras que el Trekking Corto $ 4.100, $ 5.900, y U$S 90, respectivamente.

En tanto para la Quebrada de Vacas, los precios van desde los $ 17.200 a $ 24.500, y desde los U$S 500 a los U$S 680.

La venta anticipada de permisos “sólo podrá hacerse a través de las empresas prestadoras de servicios debidamente inscriptas para desarrollar sus actividades en el Parque Provincial Aconcagua”, aclararon.

En los considerandos del decreto justificaron los precios promocionales para realizar actividades en el cerro Aconcagua, al indicar que “dadas las condiciones imperantes en la economía local a partir de la situación de pandemia por Covid 19 a partir del año 2020, se hace necesario promover acciones que permitan el desarrollo de actividades turísticas en las áreas naturales protegidas de la provincia”.

Con información de Télam