Cinco nuevas funciones para creadores de contenido en YouTube

YouTube anunció una serie de actualizaciones que buscan llevar la experiencia de los creadores y espectadores al siguiente nivel en televisores inteligentes. La plataforma detectó un cambio clave en los hábitos de consumo: cada vez más usuarios eligen mirar contenido desde la TV. En el último año, la cantidad de canales que generaron ingresos de seis cifras o más desde pantallas grandes creció más del 45%.

Para acompañar esa tendencia, la compañía presentó cinco nuevas funciones que mejoran la calidad de imagen, la visibilidad de los canales y hasta las compras dentro de los videos. Es decir, para que tu contenido no solo se vea espectacular, sino que también sea más fácil de descubrir y, muy importante, de monetizar. La propuesta es clara: filmas y subís una vez, y ellos se encargan de que se vea excelente en cualquier pantalla.

Impacto visual y calidad 4K

En el televisor la primera impresión es clave. Por eso, se viene un aumento tremendo en el límite de tamaño para las miniaturas, pasando de 2 MB a 50 MB. Esto les va a permitir a los creadores publicar thumbnails en resolución 4K que realmente impacten. Además, para que la calidad del video acompañe, están probando la subida de archivos de VOD más grandes y lanzaron una función potenciada por IA que, automáticamente, sube la resolución de videos que se hayan subido con menos de 1080p a HD.

Por el momento, la función convierte contenidos subidos en calidad SD a HD, aunque el objetivo es llegar hasta 4K en los próximos meses. Los creadores seguirán teniendo control total sobre su biblioteca: podrán aceptar o rechazar las mejoras, y los usuarios podrán elegir si ver la versión original o la mejorada.

Una experiencia más fluida en TV

YouTube también busca optimizar la forma en que los usuarios navegan desde la tele. Los canales contarán con vistas previas envolventes en la página principal, mejorando el descubrimiento y la participación. A su vez, el nuevo diseño de programas permitirá organizar los videos en colecciones temáticas, pensadas para disfrutar en la sala de estar.

Otra mejora clave es la búsqueda contextual, que prioriza los videos del canal que el usuario está explorando. Así, se evita que el contenido del creador se pierda entre los millones de resultados disponibles. El contenido de compras también evoluciona. En el último año, los usuarios vieron más de 35 mil millones de horas de videos relacionados con productos en YouTube, y gran parte desde televisores.

Para potenciar este fenómeno, la plataforma sumará nuevas funciones. Próximamente, en los videos con productos etiquetados, se podrá escanear un código QR para abrir la página del artículo directamente en el celular. Además, se testea una opción para resaltar productos en momentos clave del video, facilitando la conversión sin necesidad de salir de la pantalla.

Cada una de las nuevas funciones, resumidas

En resumen, YouTube suma estas cinco nuevas funciones para creadores de contenido: