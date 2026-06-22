X se recupera tras caída que afectó a miles de personas en todo el mundo, según Downdetector

La red social X, de Elon Musk, había recuperado su funcionamiento en gran medida después de que miles de usuarios informaron el lunes de problemas con la plataforma en todo el mundo, según Downdetector.com.
La caída comenzó alrededor de las 1400 GMT y alcanzó su punto álgido con más de 25.000 incidencias notificadas en Estados Unidos, antes de reducirse a unas 620, según Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones recopilando informes de estado de diversas fuentes.
En Canadá, las notificaciones descendieron a unas 30 desde un máximo de más de 3.400, mientras que en el Reino Unido los problemas disminuyeron tras superar las 9.000 a primera hora del día, según la web.
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El número real de usuarios afectados puede diferir de lo que se muestra, ya que los informes los envían los propios usuarios.
SpaceX, propietaria de X, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre las causas de la interrupción del servicio.
Con información de Reuters