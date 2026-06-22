X se recupera tras caída que afectó a miles de personas en todo el mundo, según Downdetector

FOTO DE ARCHIVO: Unos adolescentes posan para una foto sosteniendo sus teléfonos inteligentes frente al logotipo de una X en esta ilustración

​La red social X, de Elon Musk, había ‌recuperado su ‌funcionamiento en gran medida después de que miles de usuarios informaron el lunes de problemas con la plataforma en todo el ​mundo, según ⁠Downdetector.com.

La caída comenzó alrededor ‌de las 1400 GMT ⁠y alcanzó ⁠su punto álgido con más de 25.000 incidencias notificadas en Estados ⁠Unidos, antes de ​reducirse a unas ‌620, según Downdetector, que ‌realiza un seguimiento de ⁠las interrupciones recopilando informes de estado de diversas fuentes.

En Canadá, las notificaciones ​descendieron ‌a unas 30 desde un máximo de más de 3.400, mientras que en el Reino ⁠Unido los problemas disminuyeron tras superar las 9.000 a primera hora del día, según la web.

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El número real de usuarios afectados puede diferir ‌de lo que se muestra, ya que los informes los envían los propios usuarios.

SpaceX, propietaria de X, no respondió ‌de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre ‌las ⁠causas de la interrupción del servicio.

Con información de Reuters