WhatsApp está trabajando en una función que podría cambiar su modelo de uso de manera radical: los chats de invitados. Esta novedad permitirá enviar mensajes a personas que no tengan cuenta activa ni la app instalada en su celular. El hallazgo fue detectado en la versión beta para Android y promete convertirse en una de las actualizaciones más importantes de la plataforma en los últimos años.

Hasta ahora, para mantener una conversación en WhatsApp era obligatorio que ambas partes estuvieran registradas en el sistema de Meta. Con los nuevos chats de invitados, esa barrera desaparece: cualquier usuario podrá generar un enlace para iniciar un chat individual con alguien externo, que accederá a través de una interfaz web parecida a WhatsApp Web, sin necesidad de registrarse ni instalar nada.

Cómo funcionarán los chats de invitados de WhatsApp

El mecanismo es simple: el usuario de WhatsApp genera un link y lo comparte por correo, SMS u otra app de mensajería. La persona invitada solo tiene que hacer clic y se abre una sala privada temporal donde ambos pueden conversar de forma segura, ya que la comunicación estará protegida con cifrado de extremo a extremo.

Eso sí, la experiencia será limitada. Se podrán enviar y recibir solamente mensajes de texto: no habrá fotos, videos, notas de voz, llamadas ni chats grupales. Además, la sesión se elimina una vez que el enlace se cierra o si el navegador del invitado se apaga.

A diferencia de soluciones externas, que suelen requerir APIs o integraciones poco seguras, los chats de invitados son nativos de WhatsApp y se gestionan directamente desde los servidores de Meta. Esto garantiza un nivel de privacidad y seguridad superior, sin intermediarios. Por ahora, la función está en desarrollo y sin fecha oficial de lanzamiento. Como suele ocurrir con estas pruebas, si supera la fase beta podría implementarse en cuestión de semanas o meses.

Solamente habrá mensajes de texto, y el chat se elimina al cerrarlo.

Paso a paso, cómo utilizar los chats para invitados

Para quien invita (tiene WhatsApp)

Actualizá WhatsApp a la última beta disponible (Android v2.25.22.13 o posterior). Abrí la app y buscá la opción “Chat de invitado / Guest chat” (suele aparecer en “Nuevo chat” o en el menú ⋮). Creá el enlace de invitación desde esa pantalla. Copiá y compartí el link por mail, SMS o cualquier otra app. Esperá a que el invitado entre: cuando hace clic, se abre un hilo temporal similar a WhatsApp Web. Chateen: solo con texto, por ahora no hay fotos, videos, audios, ni llamadas,

Para la persona invitada (no tiene WhatsApp)