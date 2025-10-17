Llega un juego a WhatsApp: cómo será

El juego de WhatsApp de preguntas y respuestas apunta a que los mensajes de canal no sean solo unidireccionales, sino participativos: los seguidores podrán interactuar directamente respondiendo a los quizzes sin necesidad de comentar o reaccionar. Es un salto hacia formatos más dinámicos dentro de la plataforma.
En versiones beta para Android se observó que los administradores podrán crear cuestionarios con una única respuesta correcta, con retroalimentación instantánea y animaciones cuando se acierta. Aunque la funcionalidad ya aparece en la versión betativa 2.25.30.5 para Android, aún no hay fecha oficial para su disponibilidad global. Se prevé que luego de pruebas y ajustes sea desplegada para todos los usuarios con canales activos.
Quiz en canales: qué podrá hacer un administrador
-
Los administradores podrán redactar preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta, diferenciándose de las encuestas tradicionales.
-
Cuando un usuario elige la respuesta, se mostrará feedback inmediato: si acierta, aparecerá una animación celebratoria (por ejemplo, confeti), si se equivoca, se indicará al instante.
-
No requiere ser seguidor del canal para participar: cualquier usuario que acceda podrá responder.
-
La interfaz se asemejará a la de encuestas existentes, pero con la función extra de validación de respuestas correctas.
-
La meta es que estos quizzes sean usados con fines educativos, promocionales o de entretenimiento dentro del contenido de canales.
Motivos, desafíos y comparaciones posibles
Esta innovación de WhatsApp responde a la intención de hacer sus canales más activos y menos unidireccionales. Con cuestionarios, los administradores pueden generar más engagement, retener usuarios y darle valor agregado a sus contenidos.
Sin embargo, implementar un juego dentro de canales no está exento de desafíos:
-
Privacidad: garantizar que las respuestas no se filtran públicamente y solo sean visibles para quien administra.
-
Abuso: evitar que se use con fines de spam o trivias sin valor.
-
Compatibilidad: funcionará primero en Android en beta, y debe adaptarse luego a iOS y versiones estables.
-
Diseño UX: lograr que el quiz sea claro, atractivo y rápido de responder para no desalentar a los usuarios.
Comparativamente, se asemeja a funciones de “preguntas” privadas que pruebas de WhatsApp sumaron recientemente, donde los seguidores responden de forma individual y sus respuestas no se muestran a otros suscriptores del canal. Esa modalidad ya se ve en versiones de prueba y busca preservar la intimidad de la interacción.
Este movimiento pone a WhatsApp más cerca de redes sociales y plataformas de contenido dinámico, al ofrecer no solo difusión, sino también juego y participación directa dentro de su espacio de canales.