Paso a paso, cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp

WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones más usadas del mundo, y para muchos usuarios es el espacio donde se guarda información valiosa. El problema aparece cuando, por error o un fallo técnico, se eliminan mensajes importantes. La buena noticia es que ahora existen métodos efectivos para recuperar esas conversaciones, siempre y cuando se actúe rápido y se conozcan las alternativas disponibles.

Desde la restauración de copias de seguridad hasta el uso de herramientas especializadas, las alternativas para recuperar mensajes borrados en WhatsApp son varias. Es importante que tengas en cuenta que no todos los métodos posibles garantizan una recuperación exitosa, por lo que es fundamental que conozcas las opciones disponibles, pero también sus limitaciones.

Cómo recuperar los mensajes de Whatsapp

Copias de seguridad

La opción más segura y recomendada por el propio WhatsApp es la restauración de una copia de seguridad. En Android, las copias se guardan en Google Drive, mientras que en iPhone se almacenan en iCloud. Para recuperar mensajes de esta forma, hay que desinstalar la app, volver a instalarla, verificar el número de teléfono y seguir las instrucciones que ofrece la plataforma. Eso sí: solo se recuperan los mensajes que estaban incluidos en la última copia disponible.

Verificá que tenés una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Desinstalá WhatsApp de tu celular. Volvé a instalar la aplicación. Abrí WhatsApp y verificá tu número de teléfono. La app te ofrecerá restaurar la copia de seguridad encontrada. Aceptá y esperá que se complete el proceso.

Para restaurar copia de seguridad, hay que reinstalar WhatsApp

Historial de notificaciones (Android)

En algunos celulares Android existe una alternativa extra: el historial de notificaciones. Esta función guarda un registro de todas las alertas recibidas, incluidas las de WhatsApp. Si estaba activada antes de borrar los mensajes, se puede ingresar para ver el texto de lo eliminado. La desventaja es que solo muestra contenido escrito y no permite recuperar fotos, audios ni videos.

Revisá si la opción “Historial de notificaciones” estaba activada en tu celular antes de borrar los mensajes. Entrá a Ajustes > Notificaciones > Historial de notificaciones. Buscá las alertas correspondientes a WhatsApp. Vas a poder leer el texto de los mensajes borrados (sin fotos, videos ni audios).

Evitá aplicaciones de terceros

Cuando no hay copia de seguridad ni historial de notificaciones, la recuperación puede resultar imposible. En ese escenario, muchos usuarios recurren a aplicaciones de terceros que prometen recuperar mensajes borrados. Sin embargo, este método implica riesgos: algunas de estas apps pueden comprometer la seguridad del teléfono o incluso dañarlo. Tiene que serla última opción.