Furor por los emojis que suma WhatsApp: cuáles son

WhatsApp prepara una actualización con 164 nuevos emojis que estarán disponibles para todos los usuarios entre enero y febrero de 2026, cuando salga la versión compatible con Unicode 17.0. Esta renovación traerá novedades que van más allá de diversión: buscan ampliar las maneras en que expresamos emociones, actividades, fantasía y conexión con el entorno.

Novedades destacadas: qué emojis llegan

Entre las incorporaciones más llamativas se encuentran símbolos como el yeti o criatura peluda tipo “Pie Grande”, la cara distorsionada pensada para expresar sorpresa o incomodidad, la orca dentro de los animales marinos, un cofre del tesoro, un trombón y un emoticón que simboliza un deslizamiento de tierra.

También se integran emojis vinculados a la inclusión, como un bailarín o bailarina de género neutro disponible en distintos tonos de piel. Además, habrá variaciones para emojis existentes -por ejemplo, personas con orejas de conejo o parejas en lucha- con nuevas opciones de color y tono para reflejar diversidad.

Cuándo y cómo los vas a poder usar

Cuando llegue la actualización de WhatsApp, todo lo que habrá que hacer será actualizar la app desde Google Play o App Store. Los nuevos emojis aparecerán directamente en el teclado de símbolos, integrados dentro de las categorías actuales y, posiblemente, también en la sección de “recientes”.

Las plataformas como Apple, Google, Samsung, Microsoft y otras también comenzarán a incorporar estos emojis entre marzo y abril de 2026, siguiendo sus propios cronogramas visuales y estéticos.