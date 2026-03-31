Chau WhatsApp: en qué celulares ya no estará disponible la app desde abril 2026

El recorte es parte de la política habitual de Meta de revisar anualmente qué equipos siguen siendo viables. La lógica es siempre la misma: los celulares que no reciben parches de seguridad ni actualizaciones de sistema no pueden garantizar el funcionamiento seguro de WhatsApp, ni soportar las nuevas funciones que la app incorpora cada año.

Los requisitos mínimos

WhatsApp dejará de funcionar en celulares que no puedan actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1. Quien tenga un sistema operativo más antiguo que esos no podrá abrir, descargar ni actualizar la aplicación a partir de esa fecha.

Qué modelos quedan afuera

En Android, los principales modelos que perderán compatibilidad son los que no pueden actualizarse a Android 5.0 Lollipop:

Samsung Galaxy S3, S4 Mini, S5 y Note 2

y LG Optimus L5, L7 y modelos de la serie Optimus

y modelos de la Motorola Moto G y Moto E de primera generación

y de primera generación Sony Xperia M y Xperia Z2

y Huawei Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2

En iPhone, la compatibilidad dejará de estar disponible para los modelos que no pueden actualizarse a iOS 15.1, lo que afecta principalmente al iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y todos los modelos anteriores.

Cómo saber si tu celular está en riesgo y qué hacer antes del 1 de abril

En Android: ir a Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software y verificar la versión instalada. En iPhone: Configuración → General → Acerca de. Si el sistema puede actualizarse, instalando la última versión compatible el celular queda fuera de riesgo. Si no puede, la única opción es migrar a un equipo más reciente.

En Android, la copia de seguridad se realiza en Google Drive: abrir WhatsApp, tocar los tres puntos, ir a Ajustes → Chats → Copia de seguridad y pulsar en "Guardar". En iPhone, la copia se guarda en iCloud desde Configuración → Chats → Copia de seguridad → Realizar copia ahora. Es conveniente verificar que haya espacio suficiente en la nube antes de iniciar el respaldo.