FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes posan para una foto sosteniendo teléfonos inteligentes frente al logotipo de Telegram en esta ilustración

El bloqueo temporal de la aplicación de mensajería Telegram en India, ‌con el fin de ‌evitar el fraude en los exámenes, socava las garantías constitucionales y el derecho a la libertad de expresión de sus usuarios, por lo que debe ser anulado, según el escrito presentado por la empresa ante un ​tribunal de Nueva ⁠Delhi al que tuvo acceso Reuters.

La orden ‌extraordinaria que bloquea la aplicación hasta ⁠el 22 de junio ⁠entró en vigor el martes con el objetivo de frenar los canales que afirmaban disponer por ⁠adelantado del examen de la convocatoria de ​repetición de una prueba nacional ‌de acceso a la ‌carrera de Medicina.

La prueba ya se vio ⁠afectada el mes pasado por acusaciones de filtración de los exámenes, lo que provocó su cancelación después de que millones de personas ​ya ‌la hubieran realizado.

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"De confirmarse, un enfoque de este tipo permitiría la suspensión indiscriminada de plataformas digitales, lo que socavaría gravemente las garantías constitucionales de libertad de ⁠expresión y acceso a la información", dijo Telegram en su escrito judicial de casi 200 páginas presentado ante la Corte Superior de Delhi, que no se ha hecho público.

La orden se dictó "partiendo de la premisa inadmisible de que el uso ‌indebido por parte de un subconjunto de usuarios justifica el bloqueo de toda una plataforma", añadió.

Ambas partes expusieron brevemente sus argumentos ante el tribunal el miércoles y el fiscal general adjunto, ‌Tushar Mehta, solicitó un aplazamiento del caso hasta el jueves, a lo que el juez accedió.

Mehta afirmó ‌que el ⁠Gobierno rebatirá la postura de Telegram el jueves y que ha solicitado ​en repetidas ocasiones a la empresa que corrija sus sistemas. Telegram no respondió a una solicitud de comentarios.

(Editado en español por Carlos Serrano)