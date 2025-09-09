Ofertas en Tierra del Fuego: cómo comprar sin impuestos en 6 pasos

El régimen permite a los argentinos comprar productos fabricados en Tierra del Fuego online y sin impuestos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen simplificado que ya está vigente y permite a los argentinos comprar productos fabricados en Tierra del Fuego de manera online, directa y sin impuestos. Esto significa que celulares, televisores, notebooks y electrodomésticos podrán conseguirse a precios más competitivos que en el retail tradicional, ya que no hay intermediarios ni cargas tributarias.

El beneficio se enmarca en el Decreto 334/2025 y en la Resolución General 5727/2025 de ARCA. Según la normativa, cada persona podrá adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año calendario, con un tope de 3.000 dólares FOB por orden de compra. Es clave aclarar que estas operaciones son solo para consumo personal y no pueden destinarse a reventa.

La medida busca incentivar la producción en Tierra del Fuego y al mismo tiempo acercar tecnología nacional a precios más accesibles. Con la eliminación de impuestos e intermediarios, se abre la posibilidad de competir con el retail tradicional y los grandes marketplaces, ofreciendo un canal de compra directo del productor al consumidor.

ARCA podrá realizar verificaciones posteriores para asegurar que se cumpla el límite de unidades y que no exista comercialización indebida. La documentación aduanera fue simplificada y las mercaderías de este régimen quedaron exceptuadas de algunos requisitos administrativos previos.

Qué productos se pueden comprar online

Dentro del régimen están incluidos:

Celulares.

Notebooks.

Monitores.

Televisores.

Aires acondicionados.

Hornos microondas.

Equipos de radiocomunicación.

Otros electrónicos de fabricación fueguina.

El listado podrá ampliarse con nuevas actualizaciones de la Secretaría de Industria y Comercio.

Esta medida busca acercar tecnología nacional a precios más accesibles.

Cómo hacer la compra en 6 pasos

Ingresar a la web oficial (couriertdf.com o tiendanewsan.com.ar). Registrarse y validar identidad. Seleccionar producto y confirmar stock. Elegir envío puerta a puerta con courier. Pagar según medio habilitado. Recibir confirmación y código de seguimiento.

Los plazos de entrega van de 5 a 10 días hábiles, con costos de envío que oscilan entre USD 35 y 96. Todos los equipos cuentan con garantía oficial y servicio técnico en Argentina.