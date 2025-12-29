EN VIVO
Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando y confía en alcanzar los 1.000 goles

29 de diciembre, 2025 | 04.38

‍Cristiano Ronaldo dijo que su pasión por el ‍fútbol no ⁠ha disminuido y que sigue motivado para alcanzar su objetivo de 1.000 goles en su carrera, después de que el delantero portugués fuera nombrado el domingo Mejor Jugador ‌de Oriente Medio en ⁠los Globe Soccer ⁠Awards celebrados en Dubái.

El doblete de Ronaldo con el equipo ‍saudí Al-Nassr el sábado elevó su cuenta ⁠a 956 goles ‌con clubes y con la selección. Su objetivo puede alcanzarse, ya que el jugador de 40 ‌años ‌dijo anteriormente que seguiría jugando durante "uno o dos años más".

"Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado", ​dijo tras recibir el galardón por segundo año consecutivo.

"Tengo una gran pasión y quiero continuar. No importa dónde juegue, si en Oriente Medio ‍o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir."

"Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos ​y alcanzar la cifra (1.000 goles) que todos conocéis. Lo conseguiré ​seguro, si no hay lesiones."

Con información de Reuters

