En medio del alto el fuego, Israel presentó el Rayo de Hierro: su sistema láser antiaéreo

Israel dio un paso sin precedentes en materia de defensa antiaérea al recibir el primer sistema láser operativo conocido como Rayo de Hierro (Iron Beam u Or Eitan), desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems en conjunto con el Ministerio de Defensa. La presentación se dio días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara una inversión de más de 110.000 millones de dólares para potenciar su industria bélica, una de las más importantes del mundo, de cara al 2026.

Esta innovadora tecnología destaca por su capacidad para interceptar cohetes, misiles, proyectiles de mortero y drones con una precisión sobresaliente, y a un costo operativo muy inferior al de los sistemas tradicionales, según confirmaron las autoridades israelíes.

El Rayo de Hierro combina un láser de alta potencia con un sistema de orientación electro-óptico único, capaz de neutralizar amenazas aéreas a distintas distancias con máxima exactitud. Está diseñado para responder tanto a ataques de misiles como a salvas de proyectiles y drones, manteniendo gastos mínimos por operación.

Este sistema es fruto del trabajo conjunto entre el departamento de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y Rafael Advanced Defense Systems. Se incorporará de forma escalonada a la red nacional de defensa, junto a plataformas ya existentes como Cúpula de Hierro, Honda de David y Arrow.

En la ceremonia de presentación, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el evento como “histórico” y subrayó: “Es la primera vez en el mundo que un sistema láser de alta energía logra madurez operativa”. Además, advirtió que esta capacidad “cambia las reglas del juego” y envía un mensaje disuasorio claro a los adversarios del país.

Cómo funciona el Rayo de Hierro

En pruebas y despliegues iniciales, el Rayo de Hierro logró interceptar cohetes, drones y misiles, superando a sistemas previos como Cúpula de Hierro y Arrow, que dependen de misiles interceptores. La tecnología láser permite alcanzar los blancos casi instantáneamente y enfrentar múltiples ataques simultáneos, incluso aquellos con trayectorias irregulares.

El sistema fue operado por unidades de la Fuerza Aérea y probado en situaciones de conflicto real, quedando listo para su despliegue territorial completo antes de fines de 2024. Además, cuenta con variantes como Iron Beam M y Lite Beam, que se diferencian por potencia, alcance y aplicación, adaptándose a distintas necesidades y plataformas móviles.

Uno de los beneficios centrales que destaca el Ministerio de Defensa es la reducción drástica de costos. Mientras que interceptar amenazas con sistemas tradicionales implica inversiones multimillonarias en misiles, activar el Rayo de Hierro equivale a “encender una luz”, según las autoridades. Esto permitirá a Israel mantener una cobertura ampliada y responder a lluvias masivas de proyectiles con un gasto mucho menor.

El desarrollo y despliegue del sistema incluyó pruebas aceleradas en combate. En octubre de 2024, por ejemplo, estos láseres abatieron cerca de cuarenta drones de Hezbollah en enfrentamientos en el norte del país, lo que justificó la aprobación anticipada de un presupuesto especial para acelerar la producción en serie.

Daniel Gold, jefe de la Dirección de I+D del Ministerio, confirmó que el objetivo es alcanzar el despliegue nacional completo antes de fin de año. Miembros del equipo láser relataron la experiencia inédita de adaptar y mejorar el sistema durante su uso en combate, en estrecha colaboración con Rafael.

Un sistema único en el mundo

Aunque varios países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Alemania y Japón continúan desarrollando sistemas similares, ninguno logró integrar operativamente un sistema láser de alta energía como lo hizo Israel. El nombre Or Eitan rinde homenaje al capitán Eitan Oster, oficial caído en combate en el sur del Líbano, y cuya familia participó en el desarrollo del sistema.